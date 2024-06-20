الإكوادور تغرق في الظلام لساعات (فيديو وصور)

غرقت الإكوادور في الظلام لساعات عدة، الأربعاء، إثر عطل أصاب شبكة الكهرباء تسبب بانقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد.

وتسبب انقطاع الكهرباء في تعطل خدمات المترو وحركة المرور وغيرها من الخدمات الحيوية، وفق "فرانس برس".

وانقطع التيار الكهربائي قرابة الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي، وفاجأ ركاب المترو في العاصمة "كيتو" الذين توقفت قطاراتهم، حيث اضطر بعضهم إلى السير مسافات طويلة في أنفاق مظلمة قبل أن يجدوا مخرجاً.