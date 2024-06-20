الإكوادور تغرق في الظلام لساعات (فيديو وصور)
غرقت الإكوادور في الظلام لساعات عدة، الأربعاء، إثر عطل أصاب شبكة الكهرباء تسبب بانقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد.
وتسبب انقطاع الكهرباء في تعطل خدمات المترو وحركة المرور وغيرها من الخدمات الحيوية، وفق "فرانس برس".
وانقطع التيار الكهربائي قرابة الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي، وفاجأ ركاب المترو في العاصمة "كيتو" الذين توقفت قطاراتهم، حيث اضطر بعضهم إلى السير مسافات طويلة في أنفاق مظلمة قبل أن يجدوا مخرجاً.
وبعد 3 ساعات، أعلن وزير الطاقة روبرتو لوك على منصة "إكس" أنه تمت استعادة 95% من طاقة الشبكة الكهربائية.
وكان قد أعلن في وقت سابق عن "انهيار في خط النقل، ما تسبب بسلسلة من الانقطاعات" وانهيار الشبكة في جميع أنحاء البلاد.
وانطفأت إشارات المرور في كيتو وقامت الشرطة بالانتشار على التقاطعات لحفظ النظام في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة.
وفي غضون ساعة تقريباً، بدأت الكهرباء تعود تدريجياً في بعض الأماكن في العاصمة.
وقال رئيس بلدية كيتو بابيل مونوز على منصة "إكس": "لا بد أن الحادث كان كبيرا لأنه تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن المترو الذي يعمل بنظام كهربائي منفصل خاص به".
وأمر مونوز بنشر فرق خاصة لمساعدة أي شخص قد يكون عالقاً و"الاهتمام بالأماكن العامة".
وقال لوك: "كان هناك لسنوات نقص في الاستثمارات في هذه الأنظمة والشبكات الكهربائية، واليوم نعاني من العواقب".
وتعتمد الإكوادور في إنتاج الكهرباء على محطات توليد الطاقة الكهرومائية بنسبة 92%.
وعانى الإكوادوريون من تقنين بلغ 13 ساعة يوميا، لكن الوضع عاد إلى طبيعته مع حلول موسم الأمطار.