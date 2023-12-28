الطب الشرعي يكشف تفاصيل جديدة حول وفاة سعودي وكويتي بالعراق

ظهرت نتيجة تقرير الطب الشرعي العراقي لجثتي المواطنين، السعودي المقيم في الكويت أنور الظفيري والمواطن الكويتي فيصل المطيري، بعد أن أثار حادث وفاتهما الجدل أثناء قيامهما برحلة صيد بمنطقة صحراوية في العراق.

وقال الدكتور صالح المطيري، عم المواطن الكويتي فيصل المطيري وفقا لموقع المجلس الكويتي، "كانا في رحلة صيد رسمية مرخصة، وتعرضا للغدر".

​​وأضاف: "تقرير الطب الشرعي العراقي أشار لوجود طلقات نارية أدت إلى وفاتهما ومن ثم احتراق جثتيهما بهذا الشكل الشنيع".