الطب الشرعي يكشف تفاصيل جديدة حول وفاة سعودي وكويتي بالعراق
ظهرت نتيجة تقرير الطب الشرعي العراقي لجثتي المواطنين، السعودي المقيم في الكويت أنور الظفيري والمواطن الكويتي فيصل المطيري، بعد أن أثار حادث وفاتهما الجدل أثناء قيامهما برحلة صيد بمنطقة صحراوية في العراق.
وقال الدكتور صالح المطيري، عم المواطن الكويتي فيصل المطيري وفقا لموقع المجلس الكويتي، "كانا في رحلة صيد رسمية مرخصة، وتعرضا للغدر".
وأضاف: "تقرير الطب الشرعي العراقي أشار لوجود طلقات نارية أدت إلى وفاتهما ومن ثم احتراق جثتيهما بهذا الشكل الشنيع".
وتابع: "حسب الصور التي اطلعت عليها ووصلتني من وسائل إعلام عراقية تنفي تماما ما يقال بشأن مقتل فيصل المطيري وأنور الظفيري جراء تفجير عبوة ناسفة".
وأردف: "الرواية الرسمية العراقية التي أعلنت على لسان الخارجية العراقية بشأن تعرضهما لانفجار عبوة ناسفة قديمة غير صحيحة".
وأضاف: "حسب حديث كثير من خبراء المتفجرات ومنهم عراقيون، يدحضون رواية التفجير، وأيضا نظرتي للجثامين تظهر أن الحادث لم يكن تفجيرا وإنما استهدافا مباشرا"، لافتا إلى أن طيرهما "صقر" كان حيا.
وكانت سفارة السعودية في العراق قد أعلنت أن السلطات المعنية في البلاد عثرت، يوم الثلاثاء الماضي، على جثتين تعودان لمواطن سعودي وآخر كويتي، مشيرة إلى متابعتها مع السلطات العراقية ملابسات الحادث.