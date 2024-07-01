توفيا عطشًا.. العثور على جثتي شابين أردنيين في الصحراء (صورة)
عثرت الأجهزة الأمنية في الأردن، على جثتي شخصين "توفيا عطشًا" في صحراء الجفر، جنوبي البلاد بحسب الأمن الأردني وناشطين.
وقالت مديرية الأمن العام الأردنية الأحد: "عُثر على شخصين مُتوفَّين في منطقة صحراوية نائية ضمن اختصاص البادية الجنوبية بعد بلاغ ورد عن تغيّبهما".
وأضافت: "جرى إخلاء الجثتين للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وفتح تحقيق في الحادثة".
والمتوفيان هما عناد أبوتايه وعناد الفتنه، وينتميان إلى قبيلة الحويطات البدوية التي تقطن في جنوب الأردن.
وذكرت صفحة على موقع "فيسبوك"، تحمل اسم قبيلة الحويطات، أن الشخصين توفيا "بعد تعطل سيارتهما في صحراء الجفر ولعدم وجود تغطية اتصال لم يستطيعا طلب المساعدة والنجدة".
وتابعت: "انتقلوا إلى رحمة الله تعالى بسبب العطش بهذه الأجواء الحارة".
وقال أحد المطلعين على القضية، إن "الشابين افترقا عندما تعطلت بهما السيارة في الصحراء، وعُثر على جثتيهما في مكانين مختلفين".
وأضاف لـ"إرم نيوز"، أنه "جرى الاستعانة بقصاصي الأثر لتتبع خطوات الشابين قبل العثور على جثتيهما".
وتداول ناشطون أردنيون عبر موقع "فيسبوك"، صور الشابين الراحلين، وقدمو التعازي لذويهما.