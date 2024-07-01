توفيا عطشًا.. العثور على جثتي شابين أردنيين في الصحراء (صورة)

عثرت الأجهزة الأمنية في الأردن، على جثتي شخصين "توفيا عطشًا" في صحراء الجفر، جنوبي البلاد بحسب الأمن الأردني وناشطين.

وقالت مديرية الأمن العام الأردنية الأحد: "عُثر على شخصين مُتوفَّين في منطقة صحراوية نائية ضمن اختصاص البادية الجنوبية بعد بلاغ ورد عن تغيّبهما".

وأضافت: "جرى إخلاء الجثتين للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وفتح تحقيق في الحادثة".

والمتوفيان هما عناد أبوتايه وعناد الفتنه، وينتميان إلى قبيلة الحويطات البدوية التي تقطن في جنوب الأردن.