في واقعة صادمة، شهدت محافظة البحيرة في مصر حادثة مأسوية، عندما أقدم سائق على إضرام النيران في زوجته، باستخدام مادة سريعة الاشتعال "البنزين"، لعدم قيامها بدفع غرامة تأخير دفع قرض من البنك حصل عليه، وقدرها 47 جنيهًا مصريًا (أقل من دولار أمريكي).

ولم يكتفِ الزوج بإضرام النيران في زوجته التي أصابتها بحروق من الدرجة الثالثة، حيث هدّدها بأنها إذا أبلغت أسرتها أو أحد بالواقعة سيقتلها، وأمرها أن تخبر الأطباء أن النيران اشتعلت بها عن طريق الموقد أثناء طهوها الطعام.

وخلال تصريحات لوسائل إعلام محلية كشف شقيق الزوجة المجني عليها تفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى أنها حدثت يوم الجمعة الماضي، حيث نشب خلاف بينهما بسبب 47 جنيهًا قيمة غرامة تأخير على قرض بنكي حصل عليه، وكانت الزوجة هي الضامن له.

وأشار إلى أنه حاول إلقاءها من شرفة المنزل، إلا أنها قاومته بشدة، ما أثار غضبه، فألقى عليها مادة مشتعلة "البنزين" وأشعل النيران بجسدها.

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وأشار شقيق الزوجة إلى أنه تم نقل شقيقته إلى المستشفى، حيث أكد الأطباء أن 30% من جسدها أصيب بحروق من الدرجة الثالثة، وهي بحالة ليست جيدة، وأبلغت الشرطة، التي حضرت وألقت القبض على الزوج.

وأكد أن زوج شقيقته دائم الاعتداء عليها بالضرب والإهانة، حيث إنه في إحدى المرات اعتدى عليها بالضرب المبرح وهي حامل، مما أدى إلى إجهاض الجنين.

ومن جانبه أكد الزوج أمام جهات التحقيق أن الزوجة هي من أشعلت النيران في جسدها، بسبب معاناتها من أمراض نفسية وخلل عقلي.

وأمرت النيابة العامة بحبس الزوج 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الشروع في القتل عن طريق الحرق، من مراعاة التجديد له في الموعد القانوني.