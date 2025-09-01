الزمالك المصري يتحول إلى "ساحة حرب" خلال شجار نسائي (فيديو)

شهد نادي الزمالك المصري، مساء الأحد، شجاراً نسائياً عنيفاً بين عدد من السيدات، داخل مقر النادي، اعتدى فيه بعضهن على أخرى بالضرب المبرح، وسط حالة من الفوضى والفزع.

وأفادت مصادر باندلاع مشاجرة بين أعضاء نادي الزمالك استخدمت فيها عصي الشماسي الخاصة بالجلسات، ما أدى لإصابة السيدة المعتدى عليها إصابات بليغة وتمزيق ملابسها إثر الاعتداء، وفق "القاهرة 24".

وذكرت مصادر أن أزمة نشبت بين أعضاء النادي، مساء يوم الأحد، أثناء خروجهم من النادي، حيث اعتدى عضو في النادي بمساعدة آخر و3 نساء على سيدة من أعضاء النادي، وسط أنباءعن خلاف يتعلق بالصغار، فيما لم تصدر إدارة النادي أي توضيح.

وأوضحت المصادر أن السيدة التي تم الاعتداء عليها تعرضت لإصابات دامية وهي أصلاً تعاني من إصابة في غضروف الظهر، ما دفع إدارة النادي لطلب سيارة إسعاف بعد عجز السيدة المصابة عن الحركة.

ونقلت السيدة المعتدى عليها إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، بحسب المصادر، في حين قررت إدارة النادي منع أطراف المشاجرة من دخول النادي وتحويلهم للتحقيق.

وقالت مصادر أخرى إن أمن النادي قام على الفور بإطفاء الأنوار منعاً لتصوير الواقعة، وتدخل لفض الشجار النسائي، وطرد الأعضاء المتورطين في المشاجرة.