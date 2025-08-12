بأقل من أسبوع.. Weapons يتصدر شباك التذاكر بإيرادات قياسية

في شهر شهد إطلاق مجموعة من أفلام الإثارة والتشويق، تصدّر فيلم الرعب الجديد Weapons للمخرج زاك كريغر شباك التذاكر خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه في الولايات المتحدة، محققًا إيرادات بلغت 42.5 مليون دولار من 3202 دار عرض. وعلى المستوى العالمي، تجاوزت إيرادات الفيلم 70 مليون دولار.

وحقق Weapons لشركة وارنر براذرز بيكتشرز المركز الأول في افتتاحها السابع لهذا العام، ليصبح سادس فيلم على التوالي من إنتاج الاستوديو يتخطى حاجز 40 مليون دولار محليًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم Freakier Friday من إنتاج ديزني، وهو الجزء الثاني من السلسلة الكلاسيكية، محققًا 29 مليون دولار في 3975 دار عرض بأمريكا الشمالية.

ويشهد الفيلم عودة النجمتين ليندسي لوهان وجيمي لي كورتيس في مشاهد تجمع بين الأم وابنتها وابنة لوهان المراهقة.

قال بول ديرغارابديان، كبير محللي الوسائط في شركة كومسكور، إن نجاح الفيلمين يعود إلى الحملات التسويقية الفيروسية والترويج القوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ ما أسهم في جذب جمهور متنوع خلال عطلة نهاية الأسبوع.

يروي فيلم Weapons قصة 17 طفلًا في بلدة مايبروك الصغيرة يستيقظون فجأة في ساعات مبكرة من الصباح ليتركوا خلفهم أسرهم، في مواجهة رعب وغموض مع لمسات من الفكاهة الوجودية. ويُعد العمل متابعة مبتكرة لفيلم كريغر الأول عام 2022، وقد نال إشادة النقاد وحصل على تقييم 95% على موقع Rotten Tomatoes.

من جهته، أكد جيفري جولدشتاين، رئيس التوزيع العالمي لشركة وارنر براذرز، أن الفيلم حقق نجاحًا بارزًا بفضل جودة الإنتاج، والحملة التسويقية المكثفة، والتوقيت المناسب للعرض.

وعلى صعيد آخر، شهدت عطلة نهاية الأسبوع تراجع فيلم The Fantastic Four: First Steps، إلى المركز الثالث بعد أسبوعين في الصدارة، محققًا 15.5 مليون دولار، فيما جاء فيلم The Bad Guys 2، في المركز الرابع بإيرادات 10.4 مليون دولار، وحل فيلم The Naked Gun، في المركز الخامس بإيرادات 8.4 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يتجاوز فيلم Jurassic World Rebirth إيرادات عالمية تبلغ 800 مليون دولار، رغم احتلاله المركز السابع في التصنيف خلال هذا الأسبوع.

وكانت بداية شركة وارنر براذرز هذا العام بطيئة، لكنها استعادت نشاطها بقوة مع نجاحات متتالية، منها فيلم A Minecraft Movie الذي حقق 157 مليون دولار محليًّا، بالإضافة إلى أفلام أخرى، مثل: Superman، و،Have Found Success، وWeapons.

يُذكر أن فيلم Weapons ينضم إلى قائمة أفلام الرعب الناجحة هذا العام، بعد أفلام مثل Final Destination: Bloodlines وSinners.