تصدر الفنان السوري بسام دكاك حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن انتشرت له صور، وهو يبيع "الفطائر" في معرض الزهور، الذي أقيم بدمشق مؤخرا.

وتراوحت تعليقات المتابعين على الصور المسربة، بين متعاطف ومؤيد، ورأى آخرون أن هذه المهنة ليست من مستوى دكاك المعروف بأدواره المتعددة، آخرها مسلسل باب الحارة.

واضطر الفنان بسام دكاك، للظهور في لقاء مع منصة "كيو ميديا"، لشرح وجهة نظره والأسباب التي اضطرته إلى بيع الفطاير في معرض الزهور بدمشق، قائلا: "مهنة بيع الفطاير لا تدعو للخجل، وهي أشرف من الظهور على التيك توك، والتوسل للناس بـ"كبسولي".

وأكد دكاك، أنها ليست المرة الأولى التي يعمل فيها بمشروع الفطائر في معرض الزهور الذي يقام سنويًّا في دمشق، وأضاف: "هذا مشروع عمل، وقد اشتركت مع أحد الأصدقاء، خلال معارض الزهور السابقة، في افتتاح نقطة، بحيث يتولى هو البيع للزبائن".

وتفاجأ دكاك، منذ أيام بنشر صورته على بسطة الفطائر، وهو يقدم "البيتزا" لأحد زوار المعرض، وقال: "كنت في المعرض، وكان شريكي يعاني ازدحام الناس، فساعدته على أحد الطلبات، فصورني أحدهم ونشر الصورة".

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ويعاني العديد من الممثلين السوريين من قلة الفرص، وقد اضطر العديد منهم إلى الاكتفاء بالظهور عبر منصات السوشال ميديا.

وذكر دكاك: "أنا محارَب.. من الصديق قبل العدو، ولم أشارك خلال السنة الماضية إلا بمسلسل بيت أهلي".

وأضاف: "إذا لم أعمل، لا يمكنني تأمين الطعام لأسرتي، ومن الطبيعي أن أعمل أي عمل شريف، فهذا أفضل من سؤال الناس".

واستغرب دكاك ممن يتهمه بالبحث عن "الترند"، وأكد أنه لا يعرف معنى "ترند" أصلاً، وأكد أن موضوع عمله في بيع الفطائر، مسألة شخصية، ولا تسيء إلى أحد.

يذكر أن الفنان بسام دكاك، صاحب رصيد كبير في المسلسلات التلفزيونية، وقد اشتهر بأعمال كثيرة، منها "باب الحارة – الجزء الأول"، و"قمر الشام"، و"الغفران"، و"وراء الشمس"، و"أبو جانتي"، و"الدبور"، و"أحزان مريم"، و"أهل الراية"، و"بيت جدي"، وغيرها.