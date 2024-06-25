مصر.. محاكمة بلوغر شهيرة بتهمة سوء استخدام وسائل التواصل
قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة إحالة البلوغر أماني السورية إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص؛ لاتهامها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتقديم محتوى فاضح بغرض زيادة الأرباح .
وتضمنت الاتهامات الموجهة إلى أماني السورية، الاتجار بالبشر والتشهير والتحايل الإلكتروني، وإساءة استخدام الشبكة العنكبوتية.
وقدم المحامي مقيم الدعوى ضد أماني السورية، وفقا لمواقع محلية، حافظة مستندات لهيئة المحكمة طويت على أسطوانات فيها مقاطع فيديو للمتهمة تخدش الحياء العام، وتحرض على الفسق والفجور، وصور من صفحتها بإدانتها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وتغيبت البلوغر أماني السورية عن حضور أولى جلسات محاكمتها أمام محكمة جنايات القاهرة.
وكان أحد المحامين تقدم ببلاغ ضد إحدى البلوغرز تحمل الجنسية السورية، وتظهر على المنصات المختلفة لتنشر محتوى مسيئا في أثناء وجودها في مصر بشكل غير شرعي، مرتكبة جرائم معلوماتية متعددة.