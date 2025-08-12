تايلور سويفت تطلق ألبومها الجديد "حياة فتاة الاستعراض"

أعلنت نجمة موسيقى البوب تايلور سويفت اليوم الثلاثاء عن ألبومها الثاني عشر بعنوان (ذا لايف أوف إيه شو جيرل) "حياة فتاة الاستعراض".

وأعلنت سويفت، الحاصلة على 14 جائزة غرامي تتضمن فوزا غير مسبوق بأربع جوائز بألبوم العام، عن الألبوم في برنامج حواري على الإنترنت (بودكاست) مع حبيبها نجم كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلس وشقيقه جيسون كيلس.

وقالت سويفت، وهي تحمل نسخة غير واضحة من غلاف الألبوم، في مقطع من بودكاست (نيو هايتس) على إنستغرام "هذا ألبومي الجديد كليا، 'حياة فتاة الاستعراض'".

ومن المقرر بث حلقة البودكاست كاملة في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت غرينتش).

وذكر موقع سويفت الإلكتروني إن الموعد الرسمي لإصدار الألبوم سيجري الإعلان عنه في وقت لاحق.

ونسخة الأسطوانات المصنوعة من الفينيل متاحة للطلب المسبق على موقع سويفت الإلكتروني بسعر 30 دولارا. أما نسخة الكاسيت فتبلغ تكلفتها 20 دولارا، بينما يتوفر قرص مدمج يحمل ملصقا لسويفت بسعر 13 دولارا.

وأعلنت النجمة عن الألبوم بعد أن اشترت التسجيلات الرئيسة لألبوماتها الستة الأولى في مايو أيار؛ ما يمنحها السيطرة على كل موسيقاها بعد نزاع مع شركة التسجيلات السابقة.

وحطمت جولة سويفت (ذي إيراس تور) "جولة العصور" الأرقام القياسية بعد تحقيقها إيرادات تجاوزت المليار دولار.

وحققت سويفت (35 عاما) إنجازات كبيرة في صناعة الموسيقى، ودعمت الاقتصادات المحلية من خلال جولة العصور.