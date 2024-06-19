بنغلادش.. مقتل 9 أشخاص إثر انهيارات أرضية في مخيمات الروهينغا

قُتل تسعة أشخاص على الأقل، من بينهم ثمانية من مسلمي الروهينغا، وأُصيب عدد آخر بعد هطول أمطار موسمية غزيرة تسببت في حدوث انهيارات أرضية في مخيمات اللاجئين في جنوب بنغلادش، اليوم الأربعاء.

وقال محمد شمس الضحى، وهو مسؤول كبير في حكومة بنغلادش مكلف بشؤون اللاجئين، إن ضحايا الانهيارات الأرضية سقطوا في ثلاثة أماكن مختلفة في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، بعد أيام من هطول أمطار غزيرة مع بدء موسم الأمطار الموسمية.