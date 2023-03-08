عاشت على السبانخ والحليب.. وفاة معمرة إفريقية عن 128 عاما

أفادت صحيفة "مترو" البريطانية، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، أن امرأة يُعتقد أنها كانت أكبر شخص معمر على قيد الحياة في جنوب أفريقيا توفيت عن عمر يناهز 128 عامًا.

وتوفيت جوانا مازيبوكو، وهي والدة لسبعة أبناء، في منزلها في بلدة "جوبيرتون" في المقاطعة الشمالية الغربية بالبلاد يوم الجمعة الماضي بحسب التقرير.

ونقلت وسائل إعلام محلية قول ثانديوي ويسنيانا مقدمة الرعاية للمعمرة وزوجة ابنها، إن جوانا مازيبوكو التي كان من المفترض أن تبلغ 129 عاما في مايو المقبل ربما توفيت بسكتة دماغية.