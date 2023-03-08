عاشت على السبانخ والحليب.. وفاة معمرة إفريقية عن 128 عاما
أفادت صحيفة "مترو" البريطانية، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، أن امرأة يُعتقد أنها كانت أكبر شخص معمر على قيد الحياة في جنوب أفريقيا توفيت عن عمر يناهز 128 عامًا.
وتوفيت جوانا مازيبوكو، وهي والدة لسبعة أبناء، في منزلها في بلدة "جوبيرتون" في المقاطعة الشمالية الغربية بالبلاد يوم الجمعة الماضي بحسب التقرير.
ونقلت وسائل إعلام محلية قول ثانديوي ويسنيانا مقدمة الرعاية للمعمرة وزوجة ابنها، إن جوانا مازيبوكو التي كان من المفترض أن تبلغ 129 عاما في مايو المقبل ربما توفيت بسكتة دماغية.
ووفقًا لمقربين منها، نشأت جوانا في مزرعة ذرة في جنوب أفريقيا، لكنها لم تذهب إلى المدرسة أبدًا ولا تستطيع القراءة أو الكتابة.
وعلى الرغم من أنه لم يتم التحقق رسميًا من أنها أكبر امرأة معمرة في العالم من خلال موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، إلا أن الوثائق الرسمية تشير إلى أنها ولدت في عام 1894.
واحتفلت جوانا بعيد ميلادها الـ 128 في 11 أيار/ مايو 2022، وقالت في ذلك الوقت إن سر تقدمها في السن كان اتباع نظام غذائي يعتمد على السبانخ البري والحليب الطازج.
وفي حديثها إلى الصحف المحلية في آخر عيد ميلاد لها، قالت جوانا: "أنا مندهشة من سبب بقائي على قيد الحياة حتى الآن. لماذا ما زلت هنا الناس من حولي يموتون".
وأضافت جوانا: "متى سأموت. ما هو الهدف من بقائي على قيد الحياة كل هذه الفترة. لقد مل العالم مني لأنني أجلس هنا لا أفعل شيئًا".
وأوضحت الصحيفة أن جوانا هي الأكبر من بين 12 أخا، 3 منهم لا يزالون على قيد الحياة، ولديها 7 أبناء منهم اثنان على قيد الحياة ولديها أكثر من 50 حفيدًا، مشيرة إلى أن هناك حدادا على وفاتها في جميع أنحاء جنوب أفريقيا.
وفي حديثها الأخير قالت جوانا وهي تتذكر وقت نشأتها: "عشنا جيدًا في المزارع. لم تكن هناك مشاكل في ذلك الوقت. لا أستطيع تذكر طفولتي جيدًا ولكني أتذكر غزو الجراد. كان هناك من يمكننا التقاطه وأكله. كان الأمر كما لو كنت تأكل اللحم، كنا فقط نقليها ونأكلها بدون أي طعام آخر".
وتابعت: "لقد نشأت وأنا أتناول طعامًا صحيًا في الغالب من الحليب الطازج والسبانخ البري والآن أنا آكل الطعام الحديث، اعتدت على ذلك ولكني أفتقد الطعام الذي نشأت عليه".