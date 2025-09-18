حبس "بنت مبارك" 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة السب والتشهير

تواجه البلوغر المصرية مروة يسري، المعروفة بـ"بنت مبارك"، قضية جديدة داخل أروقة المحاكم، بعدما تقدم التيك توكر أحمد وهبة ببلاغ ضدها، وجه لها فيه عدة اتهامات من بينها السب، والقذف، والتشهير.

وقال المحامي مصطفى كمال، وكيل وهبة، لـ"إرم نيوز"، إن جهات التحقيق استدعت البلوغر مروة يسري، واستمعت إلى أقوالها في البلاغ المقدم ضدها من قبل موكله، لكنها نفت خلال التحقيق معها جميع الاتهامات".

وأضاف أنه قدم المستندات التي تثبت صحة بلاغه، ضد المشكو في حقها، والتي اطلعت عليها جهات التحقيق، مشيرًا إلى أنه بعد الانتهاء من التحقيقات أُصدر قرار بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، لتواجه قضية جديدة، مسجلة برقم 1385 جنح اقتصادية المنتزه أول إسكندرية.

من جانبها، حددت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية، جلسة 28 سبتمبر/ أيلول الجاري، للاستئناف على حكم حبس البلوغر مروة يسري، على قرار حبسها لمدة سنتين مع الشغل وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف وتعمد إزعاج وإنشاء حساب إلكتروني بهدف ارتكاب جريمة.