اعتقال مغربي حاول الانتقام من موظفي المطار بطريقة "خطيرة"

بعد منعه من الصعود إلى الطائرة نظرًا لوصوله متأخرًا عن موعده، حاول مغربي يقطن ببلجيكا تعطيل رحلته التي كانت ستنطلق من مطار فاس وسط المملكة، بطريقة "خطيرة".

وادعى المغربي وجود قنبلة على متن رحلة طيران من المغرب إلى بلجيكا، "انتقامًا" من موظفي الرحلة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، أمر بوضع المعني بالأمر رهن الحراسة النظرية على خلفية تورطه في تعطيل رحلة جوية عبر الإبلاغ عن وجود قنبلة، والقيام بتهديدات من شأنها المساس بسلامة الطائرة أثناء تحليقها.

وكان المهاجر المغربي يرغب بالسفر نحو الدولة التي يقيم بها (بلجيكا) يوم الواقعة، غير أنه لم يحضر في الموعد المحدد، فتم منعه من دخول مدرج الطائرة؛ ما تسبب في إثارة غضبه ودخوله في خلاف حاد مع أحد موظفي المطار، وفق ما أوردته صحيفة "المساء" المغربية، في عددها ليوم الاثنين.

وأشارت إلى أن إدارة مطار فاس ـ سايس، قامت بتقديم شكاية في الموضوع إلى النيابة العامة المختصة، التي قامت بإصدار تعليماتها إلى عناصر الدرك الملكي، التي فتحت بحثًا قضائيًّا في الموضوع، وقامت بتوقيف المشتبه فيه.