فيلم "باربي" يعيد لجيل التسعينات طفولتهم

يعرض فيلم باربي في دور السينما يوم الجمعة، بنسخة جديدة مصنفة ضمن "PG-13".

وكشفت حملة ترويجية نظمتها شركة "وارنر بروس" أن الفيلم مخصص للكبار فقط، مما أثار تساؤل متابعي الفيلم منذ صغرهم ما إذا كانوا يستطيعون مشاهدته مع أطفالهم.

وأضافت بروس أن العمل يحمل في طياته العديد من المعاني المضمرة ويركز على دعم المرأة وتقبل النفس والآخرين، بعكس ما كانت ترمي له باربي في بداياتها.

وبحسب المقطع الترويجي الخاص بالفيلم، تبدأ أولى لقطاته بسؤال مباغت من بطلة الفيلم "باربي" لأصدقائها ما إذا قد فكروا مسبقا بفكرة الموت، مما يدل على تركيز الفيلم على العديد من الأفكار الوجودية التي تفوق قدرة ومعايير الفكر لدى الأطفال.

ويعتقد داني بروغان، أحد مديري الفيلم التنفيذيين، أن المخرجة لم يكن جمهورها المستهدف الصغار على غير العادة لمثل هذه الأفلام، بل كانت تقصد مخاطبة تلك العقول التي كبرت مع باربي من أجيال الثمانينات والتسعينات الذين بلا شك يحنون لفكرة الطفولة وألعاب الطفولة.

ويسلط الفيلم الضوء على فكرة التناقض بين عالم الخيال والعالم الواقعي الذي نعيشه يوميا، الذي لا يخلو من أعمال التحرش والنظرة الدونية للمرأة والتمييز الجندري.

وسيدعم الفيلم المرأة وسيوجه العديد من الرسائل حول كيفية معاملة النساء بطريقة ذكية، وتغيير النظرة المجتمعية لها.

وينبه الفيلم الأطفال والأجيال الصاعدة من أن الأفكار التي يبنونها عن العالم المثالي الذي يرونه في الأفلام فقط ما هو إلا من وحي الخيال، وسينهار أمامهم بمجرد أن واجهوا العالم الواقعي.