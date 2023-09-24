تقرير: الانتحار ثاني أكثر مسبب للوفاة في مدريد

كشف معهد الطب الشرعي في مدريد، أن الانتحار يعد ثاني أكثر مسبب للوفاة في العاصمة الإسبانية بعد الحوادث والمخدرات، خلال عام 2022.

وبحسب صحيفة "ABC" الإسبانية، أفاد تقرير صادر عن معهد الطب الشرعي في مدريد، بأنه تم إجراء ما مجموعه 2760 عملية تشريح في عام 2022، وبمعدل 230 شهريًا.

وذكر التقرير، أن "مسببات الوفيات توزعت إلى 3 أنواع، القتل بنسبة 4.11%، وحوادث المرور وحوادث العمل وأيضًا الجرعات الزائدة أو تناول المخدرات وحتى السقوط العرضي بنسبة 51%، في حين سجل الانتحار نسبة 44.3%".

وأضاف أن معهد الطب الشرعي، نفذ أكبر عدد من عمليات التشريح للوفيات الطبيعية في شهر تموز/يوليو الماضي، في حين أن شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي كان الأكثر تسجيلًا لتشريح القتلى.

المصدر: صحيفة "ABC" الإسبانية