رصاص ودمار.. هجوم على حفل للفنان السوري محمد الشيخ في إدلب (فيديو)

تعرض حفل غنائي للفنان السوري الشعبي محمد الشيخ في مدينة إدلب لهجوم عنيف تخلله تخريب وتدمير للممتلكات، من بعض المجهولين.

وكان مقرراً إقامة حفل غنائي في إحدى صالات الأعراس في "سرمدا" بريف إدلب الشمالي، إلا أن ملثمين اقتحموا الصالة لتخريب الحفل.

وذكر ناشطون عبر مواقع التواصل أن أشخاصاً اقتحموا صالة "مزاج" يوم الجمعة، وقاموا بتكسير المقتنيات من مقاعد وسماعات وأجهزة صوت.

ونشر بعض الناشطين مقاطع توثق اقتحام ملثمين يحملون أسلحة خفيفة، داخل الصالة، ويقومون بتحطيم الصالة مطلقين صيحات وتكبيرات.

وقال خالد عثمان صاحب الصالة المستهدفة، في تصريح له إنه "خلال تجهيز الصالة قبيل انطلاق الحفل، دخلت مجموعة مسلحة إلى المكان ودمرت محتوياتها، مطلقة الرصاص وموجهة إهانات للموجودين".

وأضاف أنه لا يعلم سبب الاعتداء على الحفل رغم استيفائه كافة التراخيص النظامية اللازمة"، مقدراً قيمة الأضرار بنحو 10 آلاف دولار أمريكي.

وظهر لاحقاً في مقطع مصور قال فيه إن "أحد الأشخاص استأجر الصالة وكان ينوي إقامة حفل يحييه الفنان محمد الشيخ".

وأضاف عثمان: "تفاجأ الجميع باقتحام مجموعة مسلحة للصالة وسط إطلاق للرصاص، وكسروا الصالة والبوفيه بالكامل".