في عالم الفنادق، لم يعد الأمر يقتصر على السياح والمسافرين فقط، فهناك فنادق متخصصة تستهدف احتياجات معينة، مثل فنادق للعائلات، وأخرى للعناية بالحيوانات الأليفة أثناء غياب أصحابها.

ومن بين هذه الأنواع المبتكرة، ظهرت فنادق جديدة لرعاية النباتات خلال سفر أصحابها.

أحد هذه الفنادق المثيرة للدهشة يقع في فيلادلفيا الأمريكية، وفي هذا الفندق الفريد، ترحب يولاندا بالمر بالزوار وتأخذهم في جولة عبر النباتات المورقة والزهور الجميلة، مثل نباتات السرخس الطويلة، وشجيرات التين.

ووفقًا لصحيفة "ذي فيلادلفيا إنكوايرر"، يحتوي الفندق على مجموعة متنوعة من النباتات، بما في ذلك 10 أنواع من زهور الكليفيا الحمراء، ونباتات الكركديه، والعصاريات، والصبار.

وتنمو هذه النباتات تحت أشعة الشمس المتدفقة من نوافذ تمتد من الأرض إلى السقف، بينما تستخدم الأضواء التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء في الأيام الملبدة بالسحب لتعزيز نمو النباتات.

وتقوم يولاندا بإعادة وضع النباتات في أوانٍ أكبر وتسميدها، بالإضافة إلى رش زيت شجر النيم لطرد الحشرات. كما تضع جدولاً دقيقاً لري النباتات، حيث تكون كثرة الماء أسوأ من قلته، وتشمل رعاية النباتات أيضًا علاج الأمراض والكدمات التي تصيبها، وكذلك معالجة التربة للقضاء على الفيروسات.

عندما يعود أصحاب النباتات من سفرهم، يجدون نباتاتهم بحالة صحية جيدة ومفعمة بالحيوية، والأهم أنها تكون جاهزة للانتعاش عندما تعود إلى منازلهم.

وتقدم يولاندا هذه الخدمة مقابل 75 دولارًا في الأسبوع، وتشمل أيضًا خدمات العناية بالنباتات في منازل العملاء.