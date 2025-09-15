لبنان.. أب يرمي طفلته في مكب نفايات

عثرت السلطات اللبنانية على طفلة في مكب نفايات بمنطقة المريجة، خلال أعمال تنظيف نفذها عمال شركة "سيتي بلو".

وبينما كان العمال يرفعون النفايات من مكب الكنفاني، فوجئ أحدهم بالطفلة بين القمامة.

وكشفت التحقيقات وفقًا لمواقع محلية، أن الطفلة ابنة رجل مصري وامرأة سورية، وهما مرتبطان بعقد زواج شرعي، إلا أن الأب لم يعترف بالطفلة، مما دفعه للتخلص منها أكثر من مرة.

وكان عدد من الشبان قد عثروا على الطفلة سابقًا وأعادوها لوالدها، لكنه عاد مجددًا ورماها في المكب، رغم أنه يعمل في جمع النفايات من المنازل.

وأوقفت السلطات الأب والأم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تستكمل الجهات المختصة التحقيق في الواقعة.