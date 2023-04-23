بسبب رسائل متبادلة مع الملك تشارلز.. ميغان تنتقد الصحافة

انتقدت ميجان زوجة الأمير البريطاني هاري الصحافة البريطانية، السبت، بسبب تقارير أفادت بأن رسائل متبادلة مع الملك تشارلز لعبت دورا في قرارها عدم حضور مراسم تتويجه، وذلك في أحدث مواجهة بينها وبين الصحافة.

وأفادت صحيفة ديلي تليجراف بأن ميجان كتبت إلى الملك لتعبر عن مخاوفها بسبب التحيز اللاواعي في العائلة المالكة، عقب تصريحاتها في مقابلة مع المذيعة أوبرا وينفري عام 2021 بأن العائلة المالكة عبرت عن قلقها بسبب لون بشرة ابنها الداكنة.

وقال متحدث باسم ميجان: "دوقة ساسكس تمضي في حياتها في الوقت الحالي دون ان تفكر في المراسلات التي جرت قبل عامين فيما يخص حوارا جرى قبل أربعة أعوام".