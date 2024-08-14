تعرض الإعلامي المصري تامر أمين لسيل من الانتقادات خلال الساعات الماضية؛ بسبب انتقاده للمواد الأدبية بمرحلة الثانوية العامة، مطالبًا بإلغائها لعدم فائدتها، بحسب وصفه.

وانتقد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حديث الإعلامي الشهير، معتبرين تصريحه إهانة للمعلمين والإعلاميين الذي ينتمي إليهم، وكل خريجي الكليات الأدبية.

وقال تامر أمين خلال برنامج "آخر النهار": "احنا من الثمانينيات بنتكلم عن تطوير المناهج، وكل اللي حصل في 40 سنة إنك أزلت الحشو والزيادات، لكن المناهج هي هي بنسبة 90%، وآن الأوان لتغييرها".

وأضاف "القسم الأدبي مشكلة المشاكل، ماذا يوجد في المواد الأدبية التي يدرسها طلاب الثانوية العامة مفيد هذه الأيام؟ وما هي استفادتهم من دراسة تاريخ وجغرافيا لمدة 3 سنوات؟ ويدرس فلسفة ومنطق لماذا؟ كيف سيستفيد منهم عند الدخول إلى الكلية أو سوق العمل؟"

أخبار ذات علاقة تامر أمين يرد "بمرارة" على السخرية من ظهوره ليلا بنظارة شمسية

وتابع تامر أمين "الطالب ممكن يدخل آداب قسم فلسفة، على عيني وراسي، لكن يتخرج إيه؟ هل عندنا وظيفة اسمها فيلسوف؟ آخره يحاول يدور على شغلانة مدرس فلسفة، وكذلك أقسام التاريخ".

واعتبر المعلمون وأساتذة الجامعات هذه التصريحات إهانة لهم، خاصة وأن الإعلاميين الذين ينتمي إليهم يتخرجون من القسم الأدبي في الثانوية العامة.

ولفت مختصون أن تصريحاته تعكس واقعًا مؤلمًا من عدم تقدير قيمة العلوم الإنسانية في الارتقاء بالمجتمعات المتحضرة، ووجوبها بجانب العلوم الأخرى.

وطالب نشطاء الإعلامي المصري بالاعتذار عن هذه التصريحات التي وصفوها بـ"المستفزة"، مطالبينه بعدم التحدث في أمور لا يدركها.