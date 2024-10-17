رواتب ضخمة "تحت المقصلة".. موجة تسريحات تهدد نجوم "CNN"

أفادت تقارير أن بعضاً من أبرز وجوه شبكة (CNN) الإخبارية الأمريكية، يعيشون حالة من القلق بسبب خوفهم من فقدان وظائفهم بسبب تقليصات ضخمة في الرواتب، في ظل التحولات الكبرى التي يقودها الرئيس التنفيذي الجديد مارك تومسون.

وجاء في تقرير نشره موقع "The Ankler" أن تومسون، الذي تم تعيينه الصيف الماضي، يخطط لإعادة هيكلة الشبكة من خلال إيقاف الزيادات في الرواتب، وتقليص المناصب، ونقل بعض العمليات من نيويورك إلى أتلانتا.

وتتزايد المخاوف بين الشخصيات الشهيرة في (CNN)، حيث يتوقع البعض أن يشهد هذا الشتاء موجة كبيرة من التسريحات.

ومن بين الأسماء التي قد تكون في خطر المذيع المخضرم كريس والاس البالغ من العمر 77 عاماً، والذي قد لا يجدد عقده الحالي.

وكان والاس قد حصل في السابق على عقد بقيمة 8.5 مليون دولار، لكن من المتوقع أن يتم تقديم عرض جديد له بأجر أقل.

وجدد جيك تابر، كبير مراسلي واشنطن في الشبكة، عقده مؤخراً دون زيادة في الراتب.

من جهته، وقّع وولف بليتزر البالغ من العمر 76 عاماً على عقد جديد لمدة 3 سنوات، لكنه لن يحصل على أي زيادات في راتبه السنوي البالغ 3 ملايين دولار.

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وتسعى الإدارة الجديدة لتقليص تكاليف الإنتاج، حيث يُتوقع أن يتحمل المراسلون المزيد من المسؤوليات، بما في ذلك كتابة نصوصهم، إنتاج التقارير بأنفسهم، وتصوير لقطات ملائمة لمواقع التواصل مثل "تيك توك". كما تعتزم الشبكة التركيز أكثر على الاستراتيجية الرقمية بدلاً من النهج التقليدي للبث التلفزيوني.

وتشهد (CNN) تراجعاً كبيراً في نسب المشاهدة مقارنةً بمنافسيها مثل (Fox News) و(MSNBC)، حيث بلغ عدد مشاهديها في سبتمبر الماضي 853,000 فقط، مقارنةً بأكثر من مليون لمنافسيها.

وتواجه الشبكة أيضًا مشكلة في تداخل المهام بين عملياتها الرقمية والبث التلفزيوني، مما يعزز من ضرورة إجراء "تحول جذري"، وفقًا لأحد الموظفين.