ديانا كرزون: "ولعانة" أغنية الصيف والفرح والعروس

قالت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، إن أغنيتها الجديدة "ولعانة" جاءت لتعبر عن الفرح والسعادة في فصل الصيف، بالإضافة إلى تعبيرها عن العروس وحفلات الزفاف التي تميز هذا الفصل.

وتابعت كرزون في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن الأغنية الجديدة هي أول تعاون بين الفنانة والملحن والكاتب فارس اسكندر.

وكانت قد طرحت الفنانة الأردنية ديانا كرزون أغنيتها "ولعانة" على طريقة الفيديو ليريكس على يوتيوب قبل أيام.