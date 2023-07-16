ديانا كرزون: "ولعانة" أغنية الصيف والفرح والعروس
قالت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، إن أغنيتها الجديدة "ولعانة" جاءت لتعبر عن الفرح والسعادة في فصل الصيف، بالإضافة إلى تعبيرها عن العروس وحفلات الزفاف التي تميز هذا الفصل.
وتابعت كرزون في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن الأغنية الجديدة هي أول تعاون بين الفنانة والملحن والكاتب فارس اسكندر.
وكانت قد طرحت الفنانة الأردنية ديانا كرزون أغنيتها "ولعانة" على طريقة الفيديو ليريكس على يوتيوب قبل أيام.
وتشارك كرزون في فعاليات مهرجان جرش الذي ينطلق في 26 تموز يوليو الحالي على المسرح الشمالي بعنوان "نهر الذهب".
ويشارك في فعاليات المهرجان، نجوم غناء كبار، منهم: عمر العبداللات، ونجوى كرم، وراغب علامة، وخالد عبد الرحمن، وجورج وسوف، وصابر الرباعي، ووائل كفوري، وديانا كرزون، وماجد زريقات، ونداء شرارة، وزين عوض، وجهاد سركيس، وغادة عباسي، وهاني شاكر، وأحمد شيبه، ومحمد خير الجراح.