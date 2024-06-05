نجلا طبيب سعودي مشهور يدخلان قائمة مليارديرات الشرق الأوسط

انضم نجلا طبيب سعودي إلى قائمة المليارديرات في الشرق الأوسط بعد أن باتت المجموعة الطبية التي يساهمان فيها، أكبر طرح عام أولي في السعودية هذا العام، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ".

وأوضحت الوكالة أن ثروة الأخوين مازن وعمار فقيه، أبناء الطبيب الذي أسس شركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه، بلغت بعد البيع مليارين ونصف المليار دولار على الأقل، في حين من المقدر أن تبلغ ثروة شقيقتهما منال نحو 600 مليون دولار، حسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

وحسب تقرير الوكالة فإن ذلك يعد مثالًا جديدًا على سرعة تكوين الثروات في صناعة الخدمات الصحية في السعودية، التي جعلت سليمان الحبيب ثاني أغنى السعوديين، بإجمالي ثروة يقدر بنحو 12 مليار دولار.

وافتتح الطبيب سليمان فقيه، عيادة في مكة عام 1961 قبل أن يؤسس مجموعة فقيه للعناية في جدة، بعد 17 عامًا، وأصبح ابنه الأكبر، مازن، الرئيس التنفيذي في عام 2012 وأشرف على التوسع الذي حول المجموعة إلى واحدة من شركات الرعاية الصحية الرائدة في المملكة، مع 835 سريرًا في 4 مستشفيات و5 مراكز طبية.

وبحسب بلومبرغ، فقد نمت إيرادات مجموعة فقيه للرعاية الصحية بنسبة 35 في المئة عام 2020، ووصلت إلى 2.3 مليار ريال (564 مليون دولار) في عام 2023.