حصل فندق "رويال منصور" بمدينة مراكش على جائزة "جين آرت" رقم 3 للضيافة بوصفها جزءًا من جوائز أفضل 50 فندقًا في العالم لسنة 2024، وذلك بفضل الخدمات الاستثنائية التي يقدمها، والاهتمام الكبير بالتفاصيل، والجو الساحر الذي يوفره لزواره من شتى أنحاء العالم.

وجاء هذا التتويج بعد أن رشح 600 من أعضاء أكاديمية The World’s 50 Best Hotels الفندق المذكور الذي عاشوا فيه "أفضل تجربة" خلال مدة التصويت.

وقال الموقع الرسمي لجوائز "أفضل 50 فندقًا في العالم"، إن هذه الجائزة "تكريم للتراث المغربي الغني في كل جانب من جوانب الفندق، من أسلوبه الفريد إلى محيطه الأنيق وإقامته الفخمة التي تتشكل من 53 رياضًا (منازل مصممة بالطريقة العتيقة بلمسة فاخرة)، يتكون كل واحد من فناء خاص به، ومسبح صغير وشرفة على السطح.

ووفق المصدر ذاته، صُمِّم فندق "رويال منصور" مراكش في البداية لعرض الفن والتاريخ والعمارة المغربية بكل أشكالها الرائعة، وأصبح احتفالًا صالحًا للسكن بأفضل ما في الثقافة المغربية.

وزاد "طُلب من كل عضو في اللجنة العالمية تسمية الفندق الذي قدم لهم أفضل تجربة ضيافة في مدة التصويت، إذ مُنح جائزة هذا العام لفندق رويال منصور".

وشدد الموقع على أن أحد الإنجازات المذهلة للضيافة التي يقدمها فندق "رويال منصور" هو الشعور - الذي لا يقدر بثمن - بأن كثيرًا من العمل الدؤوب والخدمة تتم خلف الكواليس، حتى يتمكن الموظفون من تقديم سلسلة من المفاجآت المبهجة من دون مقدمات أو بهرجة.

وزاد "يوجد سر خاص وراء هذا السحر، والذي يعود إلى شبكة الأنفاق الواسعة التي يسلكها الفندق تحت الأرض، إذ تسمح للموظفين بالتنقل في أنحاء الفندق جميعها بتكتم والوصول إلى الرياض من خلال أبواب مخفية لتقديم خدمة متواصلة".

وأبرز الموقع الرسمي للجائزة، أنه غالبًا ما تكون الأشياء الصغيرة هي التي تجعل فندق "رويال منصور" يتألق، سواء أكانت هدية شخصية يختارها كبير الخدم، الذي جعل من مهمته اكتشاف الأشياء المفضلة لدى الضيف في أثناء إقامته، أو عرض توصيله إلى المطار من خلال أسطول الفندق من سيارات "بنتلي" القرمزية.

وشدد المصدر ذاته، على أن النهج الجوهري للفندق في مجال الضيافة الشاملة هو الذي سحر أكاديمية الخبراء المكونة من 600 شخص لاختيار أفضل تجربة ضيافة إطلاقًا.

ويتميز فندق "رويال منصور"، أيضًا، بحدائقه الخلابة ومساحاته المظللة تحت أشجار النخيل ونوافير مزخرفة بالفسيفساء، بالإضافة إلى تجربة طهي راقية.

وسبق للفندق الذي افْتُتِح عام 2010 - ويعد وجهة لكثير من المشاهير والنجوم - أن حصل على عدة جوائز عالمية.

ويقع هذا الفضاء "الساحر" على بعد خطوات من ساحة "جامع الفنا" المصنفة ضمن قائمة التراث العالمي للإنسانية لدى منظمة اليونسكو، ومسجد "الكتبية" الذي يعد أحد أهم المعالم الدينية والثقافية في شمالي إفريقيا.