والدة مالكولم جمال وارنر تكشف تفاصيل جديدة عن وفاته المأساوية (فيديو)

كشفت باميلا وارنر، والدة النجم الراحل مالكولم جمال وارنر، عن تفاصيل جديدة حول وفاة ابنها المأساوية.

وفي أول مقابلة لها يعد فقدانه في حادثة غرق في كوستاريكا، كشفت التفاصيل وفنَّدت الشائعات التي ادعت ان ابنته كانت معه عندما توفي.

وقالت باميلا وارنر خلال مقابلة في برنامج "صباح الخير يا أمريكا": "أنا ممتنة جدًّا لأن الله اختارني لأكون والدة مالكوم.. أشعر أن رحلتنا معًا كأم وابن كانت مكتملة."



وأضافت أنها "متصالحة مع كل ما حدث"، لكنها حريصة أيضًا على توضيح بعض التفاصيل المتضاربة المتعلقة بالحادث المأساوي الذي أودى بحياة ابنها في الـ20 من يوليو الماضي.

وكانت تقارير سابقة ذكرت أن نجم The Cosby Show غرق أثناء محاولته إنقاذ ابنته، التي كانت سافرت إلى كوستاريكا قبل ثلاثة أسابيع مع والدتها للمشاركة في برنامج غمر لغوي.

لكن باميلا أوضحت في مقابلة أن ابنة مالكوم لم تكن في الماء، قائلة "هي كانت على الشاطئ، لم تكن في الماء."

وشرحت أن مالكولم-جمال كان في الماء مع رجل آخر، وقد جرفتهما التيارات القوية، لكن الرجل الآخر تمكن من إنقاذ نفسه.

وأضافت: "كانت المياه تصل مستوى الصدر أو الخصر، لكن كان هناك تيار سفلي. ابني لم يكن سباحًا متمرسًا ولم يعرف كيف يتعامل مع التيار فجرفه، لكن الرجل الآخر تمكن من النجاة".

وعن لحظة معرفتها بالحادث، قالت باميلا: "صرخت من أعماق روحي، كان ألمًا لا يوصف، تردد صداه في جسدي كله. لكن هذا الجانب المادي فقط، أما الجانب الروحي فهو لحظة أخرى، هذا ما أؤمن به".

وتابعت أن ابنة مالكولم البالغة ثماني سنوات لا تزال تعاني من فقدانه، مشيرة: " كان يتعامل الأطفال مع الأمر بشكل مختلف"". وأضافت أن زوجته تينيشا تشعر بحزن عميق.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها باميلا بعد وفاة ابنها؛ ففي الـ6 من أغسطس، أطلقت حسابًا رسميًّا على "إنستغرام" باسم Malcolm-Jamal Warner Living Legacy لتكريم ذكراه، مؤكدة أنه كان "رجلًا مغرمًا بالحياة، وزوجًا وأبًا وابنًا استثنائيًّا".