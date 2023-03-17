إمام جديد لمسجد قباء التاريخي في السعودية.. من هو الشيخ محمد الحجيلي؟
عينت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية الشيخ الدكتور محمد بخيت الحجيلي إمامًا وخطيبًا جديدًا لمسجد قباء التاريخي في المدينة المنورة، وأول مسجد بني في الإسلام.
وقال الشيخ الحجيلي: "شكر الله لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على الثقة الكريمة التي أولاني إياها وأسأل الله أن يجعلني عند حسن ظنه وأن أكون مساهما في نشر التوحيد والسنة والخير وأن أكون مدافعًا عن ديني وبلادي وولاة أمري ضد كل زائغ ضال منحرف حتى يرضى عني ربي".
ولمسجد قباء أكثر من إمام في الغالب، ويكتسب إمام وخطيب مسجد قباء شهرة كبيرة في السعودية والعالمين العربي والإسلامي فور تعيينه في منصبه بالنظر إلى مكانة المسجد الذي يزوره ملايين المسلمين سنويًا خلال موسم الحج أو مواسم العمرة.
والشيخ الحجيلي أستاذ في قسم فقه السنة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، ويحمل شهادة الدكتوراه في فقه السنة ومصادرها وعلومها.
وللشيخ الحجيلي العديد من البحوث العلمية المنشورة في مجال تخصصه الشرعي.
كما أن الحجيلي دائم الظهور في المحاضرات والدروس الدينية في المساجد والمناسبات التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية.