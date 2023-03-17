إمام جديد لمسجد قباء التاريخي في السعودية.. من هو الشيخ محمد الحجيلي؟

ولمسجد قباء أكثر من إمام في الغالب، ويكتسب إمام وخطيب مسجد قباء شهرة كبيرة في السعودية والعالمين العربي والإسلامي فور تعيينه في منصبه بالنظر إلى مكانة المسجد الذي يزوره ملايين المسلمين سنويًا خلال موسم الحج أو مواسم العمرة.

والشيخ الحجيلي أستاذ في قسم فقه السنة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، ويحمل شهادة الدكتوراه في فقه السنة ومصادرها وعلومها.

وللشيخ الحجيلي العديد من البحوث العلمية المنشورة في مجال تخصصه الشرعي.

كما أن الحجيلي دائم الظهور في المحاضرات والدروس الدينية في المساجد والمناسبات التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية.