سوريا.. عناصر إطفاء يستخدمون رافعة لمساعدة طالبة على تقديم امتحانها (صور)

اضطُر عناصر من إطفاء محافظة حلب في سوريا، لاستخدام رافعة الذراع الآلي، من أجل إنزال طالبة الشهادة الإعدادية "س"، من شرفة منزلها في الطابق الرابع، كي تلحق الامتحان في وقته المحدد.

ونشر قسم إطفاء حلب على صفحته على "الفيس بوك"، تفاصيل القصة، حيث خرج والد ووالدة الطالبة "س" من المنزل مساءً بهدف قضاء إحدى الزيارات الاجتماعية، تاركين المجال لابنتهما كي تراجع مادتها الأخيرة في الامتحان ثم تخلد للنوم مبكرًا.

لكن ما حصل لم يكن بالحسبان، فقد عجز الأب والأم، عن فتح باب الشقة عند عودتهما، رغم المحاولات الكثيرة التي بذلاها، بسبب استعصاء القفل المتطور للباب المدعّم والسميك.