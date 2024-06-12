سوريا.. عناصر إطفاء يستخدمون رافعة لمساعدة طالبة على تقديم امتحانها (صور)
اضطُر عناصر من إطفاء محافظة حلب في سوريا، لاستخدام رافعة الذراع الآلي، من أجل إنزال طالبة الشهادة الإعدادية "س"، من شرفة منزلها في الطابق الرابع، كي تلحق الامتحان في وقته المحدد.
ونشر قسم إطفاء حلب على صفحته على "الفيس بوك"، تفاصيل القصة، حيث خرج والد ووالدة الطالبة "س" من المنزل مساءً بهدف قضاء إحدى الزيارات الاجتماعية، تاركين المجال لابنتهما كي تراجع مادتها الأخيرة في الامتحان ثم تخلد للنوم مبكرًا.
لكن ما حصل لم يكن بالحسبان، فقد عجز الأب والأم، عن فتح باب الشقة عند عودتهما، رغم المحاولات الكثيرة التي بذلاها، بسبب استعصاء القفل المتطور للباب المدعّم والسميك.
ويضيف قسم إطفاء حلب، أن الأهل استعانوا بخبراء أقفال ونجارين، لكن كل المحاولات باءت بالفشل، حتى الشركة المصنعة للقفل لم تستجب لاتصالاتهم، مما اضطُر الأب والأم إلى قضاء ليلتهما داخل السيارة تحت المنزل.
وعند الساعة السادسة صباحًا، استهدت الأم إلى فكرة الاستنجاد بقسم الإطفاء لطلب المساعدة بسرعة قبل أن يفوت ابنتها موعد الامتحان. وبالفعل، اتصل الأب بالرقم 113 طالبًا المساعدة، لتصل بعد دقائق فرقة النجدة.
وقام عناصر النجدة فورًا باستخدام رافعة الذراع الآلي، من أجل إنزال الطالبة "س"، من شرفة بيتها في الطابق الرابع بسرعة، لأن الوقت المتبقي أمامها للوصول إلى مكان الامتحان، بدأ ينفد.
التجربة لم تكن سهلة بالنسبة للطالبة "س"، فهي المرة الأولى التي تنزل فيها داخل "سلة" الذراع الآلي من هذا الارتفاع الشاهق، لكنها هرعت بسرعة كي تتمكن من الوصول إلى موقع الامتحان في الوقت المحدد.
ونال خبر إنزال الطالبة "س" بواسطة سلة رافعة الذراع الآلي من الطابق الرابع، كي تلحق بالامتحان، ثناءات ومتابعات كثيرة من النشطاء على السوشال ميديا، كما اتصلت أم الطالبة "س" بعناصر الإطفاء، شاكرة جهودهم في إنقاذ ابنتها وإيصالها إلى الامتحان في الوقت المحدد.
يذكر أن قسم إطفاء حلب، اشتُهر خلال الحرب، بتنفيذ الكثير من عمليات الإنقاذ الصعبة في مختلف المناطق، حيث كانت المعارك العسكرية في أشدها، قبل أن تتحرر المدينة.