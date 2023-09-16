صفاء سلطان تعلن تجاوزها أزمة صحية حادة
أعلنت الفنانة الأردنية صفاء سلطان عن تجاوزها "أزمة صحية"، لم تكشف عن ماهيتها، مؤكدة أنها "ستعود أقوى مما كانت".
ونشرت "سلطان" منشورا عبر حسابها في "فيسبوك" كشفت فيه عن تجاوزها أزمة صحية، لافتة إلى أنها تلقت الدعم من الأهل والأصدقاء والفريق الطبي المشرف عليها.
وقبل يومين من إعلانها تجاوز أزمتها الصحية، نشرت الفنانة الأردنية دعاء تمنت فيه الشفاء والعافية، دون أن تحدد كذلك أي تفاصيل بشأن طبيعة الأزمة الصحية.
وفي أغسطس/آب الماضي، كشفت الفنانة صفاء سلطان في لقاء سابق مع "إي تي بالعربي" عن تعرضها لأكثر من جلطة قبل أن تتماثل للشفاء.