قتيلان و13 جريحا بحريق مبنى سكني في كوريا الجنوبية

من الحريقالمصدر: إعلام كوري جنوبي
17 أغسطس 2025، 5:55 ص

قتل شخصان وأصيب 13 آخرون بعد اندلاع حريق في مبنى سكني في العاصمة الكورية الجنوبية، سول اليوم الأحد، حسبما قالت السلطات.

وبدأ الحريق في الطابق الـ14 من المبنى المكون من 20 طابقًا في حي مابو الغربي في سول في الساعة الـ8:10 صباحًا بالتوقيت المحلي (2310 السبت بتوقيت غرينتش)؛ ما أجبر نحو 80 مقيمًا على الإجلاء، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقالت وكالة الإطفاء إنها أرسلت 228 فردًا و76 مركبة لإخماد الحريق بعد تلقي بلاغ بتصاعد دخان أسود من المبنى.

ووفقًا لوكالة الإطفاء، لم يتم تركيب رشاشات إطفاء الحريق في الطابق الـ14 حيث بدأ الحريق. وتخطط الوكالة للتحقيق في السبب الدقيق للحريق.

