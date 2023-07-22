تقرير: السلطات الإسبانية تفكك شبكة مختصة في تهريب الهيروين

ومن بين المعتقلين أفراد من عدة عائلات استقرت في المنطقة كانت تدير نقاط بيع هيروين مختلفة، فيما تم القبض على أعضاء آخرين مسؤولين عن إمداد أكواخ البيع بالمخدرات، وستُنسب إليهم جرائم الانتماء إلى جماعات إجرامية والاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الشرطة قوله: "هناك أشخاص مدمنون ويفعلون أي شيء مقابل الهيروين، وهذه هي حالة الأشخاص الذين تستغلهم مجموعات تجارة المخدرات الذين ينتظرون عند أبواب الأكواخ لمراقبة المشترين، أو توجيههم إلى نقاط البيع أو أماكن التعاطي".

وأضاف المصدر: "هؤلاء الأشخاص مسؤولون عن التحذير في حالة الكشف عن وجود الشرطة في المنطقة، وفي المقابل يتلقون المزيد من الهيروين"، مشيرا إلى أن "هؤلاء المدمنين مستعدون للحصول على المال من أي مكان؛ من أجل شراء جرعتهم اليومية، مثل السرقات والاعتداءات، التي تؤثر بشكل مباشر على السكان والشركات في البلدات المجاورة.

المصدر: صحيفة "ABC" الإسبانية