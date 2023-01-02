عقار جديد لإنقاص الوزن يُتوقع أن تسجل مبيعاته "أعلى مستوى في التاريخ"

وقالت الشبكة: "إذا تمت الموافقة عليه فقد يصبح الدواء الأكثر مبيعًا على الإطلاق، لكن المخاوف تتزايد بشأن من سيكون قادرًا بالفعل على تحمل تكاليفه".

ولفتت إلى أن "الخبراء واثقون من أن العقار، المسمى tirzepatide سيحصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء في وقت ما من العام الجاري".

وسينضم الدواء الجديد، إلى عقارين آخرين مشهورين ومكلفين لإنقاص الوزن تم اعتمادهما أخيرًا في السوق، وهما Wegovy وSaxenda، وكلاهما من شركة الأدوية "نوفو نوردسيك".

ووفقًا لتقديرات "بنك اوف أمريكا"، يمكن أن تصل المبيعات السنوية من ذلك الدواء إلى مستوى قياسي عند 48 مليار دولار، في حين قدر محلل آخر في وول ستريت أن المبيعات ستصل إلى 25 مليار دولار، وهو رقم لا يزال يتجاوز الرقم القياسي 20.7 مليار دولار الذي حققه عقار "Humira" الخاص بالتهاب المفاصل الروماتويدي العام 2021.