عقار جديد لإنقاص الوزن يُتوقع أن تسجل مبيعاته "أعلى مستوى في التاريخ"
ينتظر المستهلكون في الولايات المتحدة ودول أخرى، موافقة السلطات الأمريكية على عقار جديد لخفض الوزن الذي يتوقع أن تصل مبيعاته إلى "أعلى مستوى في التاريخ".
وذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية الأحد، أن مبيعات العقار الذي أنتجته شركة "الاي ليلي" الأمريكية، يمكن أن تصل إلى 48 مليار دولار سنويًا، وسعره قد يبلغ 1500 دولار مقابل جرعات لمدة شهر واحد.
وقالت الشبكة: "إذا تمت الموافقة عليه فقد يصبح الدواء الأكثر مبيعًا على الإطلاق، لكن المخاوف تتزايد بشأن من سيكون قادرًا بالفعل على تحمل تكاليفه".
ولفتت إلى أن "الخبراء واثقون من أن العقار، المسمى tirzepatide سيحصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء في وقت ما من العام الجاري".
وسينضم الدواء الجديد، إلى عقارين آخرين مشهورين ومكلفين لإنقاص الوزن تم اعتمادهما أخيرًا في السوق، وهما Wegovy وSaxenda، وكلاهما من شركة الأدوية "نوفو نوردسيك".
ووفقًا لتقديرات "بنك اوف أمريكا"، يمكن أن تصل المبيعات السنوية من ذلك الدواء إلى مستوى قياسي عند 48 مليار دولار، في حين قدر محلل آخر في وول ستريت أن المبيعات ستصل إلى 25 مليار دولار، وهو رقم لا يزال يتجاوز الرقم القياسي 20.7 مليار دولار الذي حققه عقار "Humira" الخاص بالتهاب المفاصل الروماتويدي العام 2021.
ونقلت الشبكة عن خبراء قولهم، إنه من الممكن أن تقوم شركة الأدوية بتسعير ذلك الدواء بشكل مشابه لـ"Wegovy"، الذي يحمل قائمة أسعار تبلغ حوالي 1500 دولار للإمداد لمدة شهر، و"Saxenda"، التي تكلف حوالي 1350 دولارًا مقابل إمداد شهر.
وقال الدكتور ديفيد ريند كبير المسؤولين الطبيين في المعهد الأمريكي لمراجعة السريرية والاقتصادية، وهي مجموعة بحثية تساعد في تحديد الأسعار العادلة للأدوية، إنه "إذا أكدت إدارة الغذاء والدواء فعالية العقار، فقد يكون السعر العادل له حوالي 13 ألف دولار سنويًا، أو حوالي 1100 دولار شهريًا".
ولفت ريند، إلى أن التجارب السريرية أكدت أن الدواء الجديد فعال للغاية في إنقاص الوزن من خلال تقليل الشهية وتحسين طريقة تكسير الجسم للسكر والدهون.