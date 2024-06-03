مايكل دوغلاس: المتضامنون مع الفلسطينيين تعرضوا لغسيل دماغ (فيديو)

وقد منح هرتسوغ دوغلاس، البالغ من العمر 79 عاما، والفائز بجائزة الأوسكار، وساما إسرائيليا ودبوسا صغيرا مع شريط أصفر يرمز للتضامن مع الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.

وذكر دوغلاس أن الأوقات الحالية "صعبة للغاية"، معبرا عن شعوره بـ "الصدمة العميقة أمام هذه التجربة برمتها".

وعبر عن تعاطفه مع المحتجزين الإسرائيليين بالقول إن قلبه "لا يزال أسيرا في غزة".