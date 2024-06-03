مايكل دوغلاس: المتضامنون مع الفلسطينيين تعرضوا لغسيل دماغ (فيديو)
وصف الممثل الأمريكي المخضرم مايكل دوغلاس طلبة الجامعات المتضامنين مع الفلسطينيين بأنهم "بلا تعليم أو معرفة"، وأنهم "تعرضوا لغسيل دماغ".
جاء ذلك في تصريحات لدوغلاس، نقلتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، خلال زيارته إسرائيل، حيث التقى الرئيس إسحاق هرتسوغ، الأحد.
وقد منح هرتسوغ دوغلاس، البالغ من العمر 79 عاما، والفائز بجائزة الأوسكار، وساما إسرائيليا ودبوسا صغيرا مع شريط أصفر يرمز للتضامن مع الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.
وذكر دوغلاس أن الأوقات الحالية "صعبة للغاية"، معبرا عن شعوره بـ "الصدمة العميقة أمام هذه التجربة برمتها".
وعبر عن تعاطفه مع المحتجزين الإسرائيليين بالقول إن قلبه "لا يزال أسيرا في غزة".