أنغام تطمئن جمهورها بصورة بعد جراحة دقيقة في البنكرياس

ينشغل الجمهور بمتابعة الحالة الصحية للفنانة المصرية أنغام،وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقه لإزالة ورم على البنكرياس في أحد المستشفيات الألمانية مؤخرا.

وطمأنت أنغام محبيها بصورة عبر خاصية ستوري في حسابها الرسمي على إنستغرام، واكتفت بالكشف عن شرفة غرفتها في المستشفى التي تطل على مساحات خضراء.

وكشفت مصادر مقربة من أنغام أن حالتها الصحية مستقرة بعد إزالة الورم، لكن الأطباء أصروا على احتجازها في المستشفى لمتابعة العملية تجنبا لحدوث أي مضاعفات، ذلك إلى جانب إجراء فحوصات طبية جديدة لمتابعة البنكرياس بعد إزالة الورم.

وأكد المصدر أنه من المحتمل خضوع أنغام لجراحة ثانيه لإزالة البنكرياس تماما إذا استدعى الأمر، إلا أن الفنانة لم تؤكد أو تنفي ما تم تداوله.

يشار إلى أن أنغام ردت على أنباء إصابتها بمرض سرطان الثدي التي تم تداولها مؤخرا في بيان رسمي صادر عن مكتبها الإعلامي، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تماماً عن الصحة ولا علاقة لها بسفرها إلى ألمانيا.

وأكد بيان أن سفرها إلى ألمانيا يستهدف إجراء فحوصات طبية دقيقة على البنكرياس، ضمن متابعة دورية لحالتها الصحية.

وأوضح البيان أن أنغام ستبدأ بعد عودتها بتسجيل مجموعة من الأغنيات الجديدة، تمهيداً لطرحها خلال موسم الصيف الحالي.