مصر.. إغلاق 12 مركز إدمان غير مرخص لمخالفتها الشروط الصحية

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الأربعاء إغلاق 12 مركزاً غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بمركز منشأة القناطر في محافظة الجيزة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية ومزاولة النشاط دون تراخيص.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور حسام عبد الغفار، في بيان صحفي اليوم، إن حملة تفتيش مشتركة، ضمت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة، ورئاسة حي أبو غالب، وبالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ومباحث منشأة القناطر، أسفرت عن ضبط هذه المنشآت.

وأكد عبد الغفار أن المراكز تخالف قانون المنشآت الطبية غير الحكومية لسنة 2004 وقانون الصحة النفسية لسنة 2009، كما تفتقر إلى معايير مكافحة العدوى وقانون البيئة، مع غياب الإجراءات الاحترازية، مما يعرض النزلاء لمخاطر صحية.

بدوره، شدد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، على استمرار الحملات الرقابية لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية، حفاظاً على سلامة المرضى وتقديم خدمات علاجية آمنة.





