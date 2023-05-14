شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب يرقصان في حفل زفاف

ظهرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب وهما يغنيان معاً ويرقصان على أنغام حفل زفاف، بأحد الفنادق في العاصمة المصرية القاهرة.

كما ظهرت شيرين في الفيديو وهي ترتدي فستان سواريه، بينما ارتدى حسام حبيب بذلة، وسط تفاعل كبير من قبل الحاضرين.