سمية الخشاب تحصل على "دكتوراه فخرية".. ونقابة الفنانين المصريين تحذر

حذر اتحاد النقابات الفنية في مصر، الذي يرأسه المخرج عمر عبدالعزيز، جميع أعضاء النقابات الفنية من الحصول على أي تكريم أو دكتوراه فخرية من منظمات وهمية وغير قانونية؛ لأن ذلك يسيء للحركة الفنية في مصر.

وأشار الاتحاد إلى أن هذه المنظمات "غير حقيقية" وتهدف لكسب المال بطرق "غير شرعية"، وجميع التكريمات والشهادات التي تصدر عنها "وهمية".