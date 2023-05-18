سمية الخشاب تحصل على "دكتوراه فخرية".. ونقابة الفنانين المصريين تحذر
حذر اتحاد النقابات الفنية في مصر، الذي يرأسه المخرج عمر عبدالعزيز، جميع أعضاء النقابات الفنية من الحصول على أي تكريم أو دكتوراه فخرية من منظمات وهمية وغير قانونية؛ لأن ذلك يسيء للحركة الفنية في مصر.
وأشار الاتحاد إلى أن هذه المنظمات "غير حقيقية" وتهدف لكسب المال بطرق "غير شرعية"، وجميع التكريمات والشهادات التي تصدر عنها "وهمية".
وأكد الاتحاد، في بيان رسمي نشره عبر صفحته الرسمية على" فيسبوك"، أنه يكن كل التقدير والاحترام لجميع المنظمات الرسمية القانونية الموثقة في مصر.
وجاء في البيان الصادر عن الاتحاد أنه "بخطوات حثيثة ببذل الجهد من أجل تطوير وإنماء صناعة الدراما التلفزيونية والسينمائية، وفجأة تنتشر وبكثافة كيانات ومنظمات وهمية تزعم تكريم ومنح دروع ودرجات الدكتوراه الفخرية لأعضاء النقابات الفنية الثلاث؛ ما يشكل إساءة بالغة للأعضاء في مصر والعالم، وخاصة أن هذه المؤسسات تهدف إلى الارتزاق وجلب الأموال غير المشروعة".
وأضاف أن "الاتحاد العام للنقابات الفنية يؤكد على التقدير والاحترام لكل الكيانات ذات السمعة الطيبة والموثقة من الجهات ذات الصلة والرسمية بالمؤسسات المصرية.. ويهيب بأعضاء النقابات الفنية الثلاث توخي الحذر والحيطة من التورط دون قصد في أي أمر مشابه من شأنه أن يسيء للحركة الفنية في مصر والوطن العربي والعالم".
دكتوراه سمية الخشاب "وهمية"
وكان هذا البيان، كما رآه البعض، بمثابة رد على تكريم سمية الخشاب، ومنحها الدكتوراه الفخرية من قبل منظمة الأمم المتحدة للفنون خلال احتفال المنظمة بمناسبة عيد الأب الذي يوافق الـ 7 من مايو/ أيار.
ونشرت سمية على حسابها الرسمي في "إنستغرام" صوراً لها بثياب التخرج، توثق حصولها على درجة الدكتوراه وأرفقتها بتعليق: "شكرًا منظمة الأمم المتحدة للفنون".
وخلال الفعالية مُنح عدد كبير من الفنانين والمشاهير درع الأب القدوة، وكُرِمَ عدد من النجوم بجوائز الإبداع الفني.
الأمم المتحدة تنفي تكريم سمية الخشاب
من جانبها، نفت منظمة الأمم المتحدة، في تصريحات صحفية، أن يكون هذا التكريم من طرفها، مؤكدة أن المنظمة التي أجرت هذه الفعالية ومنحت النجوم التكريمات غير مدرجة في قوائم منظماتها، وصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "غير موثقة"، وتاريخ نشأتها يعود لشهر أبريل/ نيسان الماضي، ولا يتابعها سوى 30 شخصاً.