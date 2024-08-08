أسباب وحلول مشاكل النوم لدى الأطفال

يواجه الكثير من الآباء مشاكل في نوم أطفالهم الصغار بعد وضعهم في الفراش. قد يشمل ذلك نوبات غضب وقت النوم، بكاء، استيقاظا متكررا، أو مشاكل أخرى تؤثر على جودة النوم.

وبحسب موقع Parents، فيما يلي أبرز المشكلات الشائعة لنوم الطفل وكيفية حلها:

نوبات غضب وقت النوم

الأسباب: مقاومة للنوم بسبب التوتر أو الإرهاق، والأطفال قد لا يريدون انتهاء اليوم، أو أن يكونوا مرهقين بشكل زائد.

الحل: ضع روتينا ثابتا لوقت النوم يساعد في تهدئة الطفل، تأكد من أن الطفل يحصل على قسط كافٍ من النوم خلال النهار، واتباع روتين ليلي منتظم يعزز نومًا أفضل.

استيقاظ الطفل المتكرر أثناء الليل

الأسباب: قد يكون السبب رغبة الطفل في استكشاف مهارات جديدة أو قلق الانفصال.

الحل: اتباع روتين مريح لوقت النوم وتقييم ظروف السرير، تأكد من أن الانتقال من سرير الأطفال إلى سرير الأطفال الصغار يتم بشكل مناسب.

استغراق وقت طويل للنوم

الأسباب: قيلولة متأخرة أو عدم وجود روتين ثابت، ويمكن أن تؤثر القيلولة الطويلة على النوم الليلي.

الحل: تقليص وقت القيلولة وتحديد وقت مبكر للنوم، وتجنب القيلولة المتأخرة وتطبيق جدول زمني منتظم لنوم الطفل.

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مخاوف مفرطة أو كوابيس متكررة

الأسباب: تطور خيال الطفل الذي يمكن أن يسبب الرعب الليلي أو الكوابيس.

الحل: تجنب المحتوى المخيف قبل النوم، طمئن الطفل ببساطة بعد كوابيسه ولا تدعه يربط الاستيقاظ بالطعام.

استيقاظ الطفل مبكرًا في الصباح

الأسباب: الجوع، الضوء، أو تغيير في جدول النوم.

الحل: تأخير وقت النوم إذا كان الطفل يحصل على قسط كافٍ من النوم، استخدم ستائر تعتيم بيضاء وجهاز ضوضاء لتقليل العوامل المزعجة.

رفض الطفل القيلولة

الأسباب: يمكن أن يكون علامة على استعداد الطفل لتقليص القيلولة أو التوقف عنها.

الحل: قلل عدد قيلولات اليوم تدريجياً، تأكد من وجود روتين ثابت للأنشطة والواجبات لمساعدة الطفل في التكيف مع التغييرات.