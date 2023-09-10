إقامة صلاة الغائب في المسجد الأقصى على ضحايا زلزال المغرب

أقيمت، بعد صلاة ظهر اليوم الأحد، في المسجد الأقصى المبارك صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب، والذي أودى بحياة أكثر من 2122 شخصًا، وخلّف إصابات متفاوتة لدى 2421 شخصا، وفقًا لأحدث إحصائية نقلها التلفزيون المغربي.