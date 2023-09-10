إقامة صلاة الغائب في المسجد الأقصى على ضحايا زلزال المغرب
أقيمت، بعد صلاة ظهر اليوم الأحد، في المسجد الأقصى المبارك صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب، والذي أودى بحياة أكثر من 2122 شخصًا، وخلّف إصابات متفاوتة لدى 2421 شخصا، وفقًا لأحدث إحصائية نقلها التلفزيون المغربي.
وشارك في الصلاة مسؤولو مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية في القدس، ودائرة أوقاف القدس، ومنسق وأطر وكالة بيت مال القدس الشريف، ومتولّو الوقف المغربي في القدس، وأفراد من العائلات المغربية في المدينة، وأعداد كبيرة من أهل القدس وزوارها.
ودعا المشاركون في الصلاة، أن يتولَّى الله الضحايا برحمته، ويلهم ذويهم والشعب المغربي الصبر والسلوان، ويشفي المصابين، ويحفظ المملكة المغربية من كل بلاءٍ وابتلاءٍ.
وفي سياق مُتصل، تلقت مكاتب وكالة بيت مال القدس الشريف المغربية، منذ فجر يوم أمس السبت، رسائل تضامن من مؤسسات وشخصيات فلسطينية من القدس، حيثُ أعرب أصحاب تلك الرسائل عن تعازيهم ومواساتهم الصادقة للعاهل المغربي الملك محمد السادس، والشعب المغربي.