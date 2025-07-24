الجزائر.. 10 طائرات لإخماد حرائق برج بوعريريج (فيديو)

تواصل مصالح الحماية المدنية الجزائرية، لليوم الثاني على التوالي، جهودها المكثفة للسيطرة على الحرائق المهولة التي اندلعت أمس الأربعاء، في منطقة غابات وعرة تمتد بين ولايتي بجاية وبرج بوعريريج.

وسخرت الفرق الميدانية إمكاناتها البشرية والمادية في مواجهة ألسنة اللهب، وسط ظروف مناخية صعبة ورياح قوية زادت من تعقيد مهمة السيطرة على الحرائق.

وبحسب صحف محلية، دفعت مصالح الحماية المدنية بعشر طائرات تدخل تم استقدامها من ولايات مجاورة، منها تسع طائرات من طراز "AT820" المخصصة لمكافحة الحرائق، إلى جانب طائرة استراتيجية من طراز "BE200"، تابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي، التي لعبت دورًا حاسمًا في تغطية المناطق الوعرة والمعزولة.

وأعلنت مصالح الحماية المدنية عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك، أن الحريق نشب في مناطق غابات وشبه ريفية، ولم يقتصر على الممتلكات الخاصة والمساكن، بل طال مساحات شاسعة من الغطاء النباتي الطبيعي، بالإضافة إلى أراضٍ محاذية لعدد من القرى المجاورة، ما زاد من تعقيد عملية الإخماد ورفع درجة التأهب.

وأضافت الحماية المدنية أنه تم إجلاء السكان من ثلاث قرى مجاورة كإجراء احترازي لتفادي أي تهديد مباشر، حيث تم إبعاد 19 شخصًا حفاظًا على سلامتهم.