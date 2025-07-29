شقيق كريم عبد العزيز يكشف عن معاناة العدسة خلال تصوير "مملكة الحرير"

كشف المنتج والممثل محمد محمود عبد العزيز عن معاناة تعرّض لها شقيقه، الفنان كريم محمود عبد العزيز، في عينه اليسرى، أثناء تصوير مسلسله الدرامي الأخير "مملكة الحرير"، الذي عُرض أخيرًا على الشاشات.

وأوضح محمد، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن كريم اضطر إلى ارتداء عدسة خاصة لتغطية عينه اليسرى طوال فترة التصوير، التزامًا بطبيعة الدور ومتطلبات الشخصية، ما أدى إلى إجهاد العين، واضطره لاحقًا لمراجعة الطبيب للاطمئنان على سلامتها بعد ارتداء العدسة فترةً طويلة.

ووصف محمد أداء شقيقه بـ"العين الواحدة" بأنه بالغ الصعوبة، ومرهق على المستويين الجسدي والتعبيري، مؤكدًا أن مشاهدته له في هذا الدور أعادت إلى ذاكرته ملامح شخصية "الشيخ حسني" الأيقونية التي جسدها والدهما، الفنان الراحل محمود عبد العزيز، في فيلم "الكيت كات".

وأشار إلى أن التحدي كان مضاعفًا بالنسبة لكريم، لاضطراره إلى التعبير بانفعالات دقيقة بعدسة تغطي إحدى عينيه، ما ألقى عبئًا فنيًا خاصًا على أدائه، تطلّب تركيزًا فائقًا لنقل المشاعر بعين واحدة فقط.

في سياق منفصل، أكد محمد محمود عبد العزيز أن انفصاله عن شركة "فنون مصر" للإنتاج السينمائي والتلفزيوني تم بروح ودية وبكل احترام، مشيرًا إلى أن إدارة الشركة باتت بالكامل في يد شريكه السابق ريمون مقار، متمنيًا له النجاح في مشاريعه المقبلة.

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وعن نواياه الإنتاجية المقبلة، خصوصًا بالشراكة مع شقيقه كريم، أوضح أن هناك بالفعل مشاريع فنية جديدة قيد التحضير، مؤكدًا أن الأولوية لديهما هي تقديم محتوى فني صادق وهادف، يتجاوز توقيت العرض أو العجلة في التنفيذ، مشددًا على أن الجودة والمضمون هما العاملان الحاسمان في أي عمل سيجمعهما مستقبلًا.

وتحدث محمد أيضًا عن نظرته إلى إعادة تقديم بعض أعمال والده الراحل، مبينًا أنه يدرس بعناية أرشيفه السينمائي، لا سيما تلك التي طرحت قضايا مجتمعية، لاختيار ما يمكن إعادة تقديمه بصيغة معاصرة، دون الإفصاح عن أي فيلم بعينه حاليًا، حرصًا على إمكانية تنفيذ أحدها بنفسه قريبًا.

وحول طريقة تعامله وشقيقه مع الشائعات أو الأزمات المثارة، أكد أنهما يلتزمان الصمت التام ما دامت لا توجد أزمة حقيقية، موضحًا أن الرد غير ضروري على ما لا يستحق، وأن من يتكلم دون فهم له مطلق الحرية في ذلك، على حد تعبيره.