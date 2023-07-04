سويسرا تعيد قطعة من تمثال رمسيس الثاني إلى مصر

أعادت الحكومة السويسرية، جزء من تمثال رمسيس الثاني إلى مصر، كانت قد تمت مصادرته في جنيف في إطار الإجراءات الجنائية في البلديات.

وتعود القطعة إلى 3400 سنة وكانت سُرقت قبل عقود من معبد في أبيدوس.

ووفقا لبيان الحكومة السويسرية، فإن التمثال الحجري لفرعون رمسيس الثاني جزءٌ من تمثال جماعي حيث يجلس الفرعون بجوار آلهة مصرية مختلفة، وكانت قد سلمت التمثال للسفارة المصرية في سويسرا مديرة المكتب الاتحادي للثقافة كارين باخمان.