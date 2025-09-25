إيما واتسون تكشف عن درس "مؤلم" بعد انتهاء "هاري بوتر"

تحدثت الممثلة البريطانية إيما واتسون عن معاناتها في التكيف مع هوليوود بعد انتهاء سلسلة هاري بوتر، معتبرة أن التجربة منحتها درسًا "مؤلمًا للغاية".

إيما واتسون، التي ابتعدت عن التمثيل منذ مشاركتها في فيلم نساء صغيرات عام 2019، قالت في مقابلة عبر بودكاست On Purpose مع جاي شيتي، إنها دخلت عالم السينما بعد هاري بوتر بتوقعات خاطئة، ظنّت خلالها أن العمل الفني سيبني صداقات دائمة كما حدث مع طاقم السلسلة الشهيرة.

وأوضحت: "كنت أبحث عن الصداقة في مواقع التصوير، لكنني اكتشفت أن الكثيرين ينظرون إلى العمل فقط كفرصة مهنية، وليس مساحة لبناء روابط شخصية"، مضيفة أن تحطيم تلك التوقعات كان بمثابة صدمة كبيرة لها.

ورغم صعوبة التجربة، أشارت النجمة البريطانية إلى أنها فخورة بما مرّت به، معتبرة أن ذلك كشف عن حساسيتها الإنسانية.

كما تطرقت إيما خلال المقابلة إلى خلافها مع الكاتبة جيه كيه رولينغ حول حقوق المتحولين جنسيًّا، ووصفت تصريحات الأخيرة بأنها "مؤلمة للغاية"، لكنها شددت على أنها لا تستطيع إنكار مكانة رولينغ في حياتها، مؤكدة في الوقت نفسه: "أتمنى أن أحب من يختلفون معي في الرأي، وأن يظلوا يحبونني رغم اختلافنا".