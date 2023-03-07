فيلم Fall على نتفلكس يترك المشاهدين بحالة من "الذعر"

وخلال رحلة تسلقهما، تعلق البطلتان على ارتفاع شاهق، دون العثور على أي وسيلة للنزول، إضافة إلى تعرضهما لعدد من المشاكل التي تهدد حياتهما.

ولجعل أحداث الفيلم أكثر حماسة وتعقيدا، تسقط الحقيبة التي احتفظت إحدى الصديقتين بداخلها بالإمدادات الحيوية كالماء والطعام، ما يدفعهما لمحاولة استعادتها بمهمة محفوفة بالمخاطر.

وقال مشاهدو الفيلم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن Fall تركهم بحالة توتر غير مسبوقة، وتسببت أحداثه بزيادة معدل ضربات قلوبهم، بينما أشار آخرون إلى أن أسلوب التصوير الاحترافي جعلهم يواجهون ارتفاعا في ضغط الدم.