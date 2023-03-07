فيلم Fall على نتفلكس يترك المشاهدين بحالة من "الذعر"
عرضت منصة "نتفلكس" مؤخرا فيلم الرعب Fall (السقوط)، الذي حقق نسب مشاهدات مرتفعة، وردود فعل إيجابية بين محبي أفلام التشويق والرعب.
ويأخذ الفيلم الجديد المشاهدين في رحلة "مخيفة" للصديقتين بيكي وهانتر، اللتين تقرران تسلق برج إذاعي شاهق في الصحراء، يصل طوله إلى 610 أمتار، بهدف أحياء ذكرى وفاة زوج بيكي، الذي رحل في حادث تسلق مأساوي، من خلال نثر رماده من القمة.
وخلال رحلة تسلقهما، تعلق البطلتان على ارتفاع شاهق، دون العثور على أي وسيلة للنزول، إضافة إلى تعرضهما لعدد من المشاكل التي تهدد حياتهما.
ولجعل أحداث الفيلم أكثر حماسة وتعقيدا، تسقط الحقيبة التي احتفظت إحدى الصديقتين بداخلها بالإمدادات الحيوية كالماء والطعام، ما يدفعهما لمحاولة استعادتها بمهمة محفوفة بالمخاطر.
وقال مشاهدو الفيلم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن Fall تركهم بحالة توتر غير مسبوقة، وتسببت أحداثه بزيادة معدل ضربات قلوبهم، بينما أشار آخرون إلى أن أسلوب التصوير الاحترافي جعلهم يواجهون ارتفاعا في ضغط الدم.
وأبدى كثيرون من مشاهدي الفيلم إعجابهم الشديد بالعمل، مشيرين إلى أن فكرته الجديدة وغير المكررة، جعلتهم في حالة شوق وترقب لمتابعة الأحداث حتى النهاية.
يذكر أن فيلم Fall من إنتاج العام 2022، وهو من بطولة فيرجينيا غاردنر وغريس فولتون وجيفري دين ومايسون غودينغ، وهو من إخراج سكوت مان.