أمين الرياض يكشف عن موقف لافت مع ولي العهد السعودي
كشف أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عياف، عن موقف لافت جمعه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقال بن عياف، خلال استضافته في برنامج "في الصورة" الذي يقدمه الإعلامي عبدالله المديفر، على شاشة "روتانا خليجية"، إن ولي العهد "استدعاه في إحدى المرات وعرض عليه صورًا توثق بعض السلبيات الموجودة في الرياض".
وأضاف أن الأمير محمد بن سلمان "التقط هذه الصور بهاتفه عندما كان يقوم بجولة داخل الرياض".
وأكد أمين منطقة الرياض أن الأمير محمد بن سلمان "متابع دقيق لكل ما يحصل في الرياض"، مشيرا إلى أنه "يجتمع بولي العهد كل شهر، لنقل هموم المدينة وما يحصل فيها، وما يتم تطويره داخلها".
وخلال الحلقة، عرض المديفر لأمين منطقة الرياض مقطعًا ساخرًا عن كثرة "الحفريات" في شوارع الرياض واستمرار العمل بها لمدة طويلة.
وتعليقًا على المقطع، قال الأمير فيصل بن عياف إن "المشكلة موجودة وجذرية، والحفريات أساس مشكلة الشوارع في الرياض".
وقال أمين منطقة الرياض خلال الحلقة إن نسبة جودة الطرق في الرياض 55%، مضيفًا: "صممنا مشروعًا ينقلنا إلى 75% قبل عام 2030".