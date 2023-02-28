أمين الرياض يكشف عن موقف لافت مع ولي العهد السعودي

كشف أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عياف، عن موقف لافت جمعه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال بن عياف، خلال استضافته في برنامج "في الصورة" الذي يقدمه الإعلامي عبدالله المديفر، على شاشة "روتانا خليجية"، إن ولي العهد "استدعاه في إحدى المرات وعرض عليه صورًا توثق بعض السلبيات الموجودة في الرياض".

وأضاف أن الأمير محمد بن سلمان "التقط هذه الصور بهاتفه عندما كان يقوم بجولة داخل الرياض".