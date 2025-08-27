هل يغني فضل شاكر في مصر؟

وضع منظم الحفلات المصري وليد منصور نفسه في موقف وصف بـ"المأزق" بعد تداول أنباء عن تصريحاته بشأن إبرامه اتفاقيات مع إياد النقيب، مدير أعمال الفنان اللبناني فضل شاكر، لإقامة أول حفل غنائي له في مصر بعد سنوات من الغياب.

وأكد وليد منصور في تصريح خاص لـ"إرم نيوز" أنه لم يوقع أي عقود أو اتفاقيات رسمية مع إياد النقيب، مشيراً إلى أن المباحثات بين الطرفين كانت في إطار التشاور فقط، معرباً عن أمله بأن يزور فضل شاكر مصر ويطل على خشبة المسرح مجددًا بعد فترة اعتزاله الغناء.

وأضاف: "أتمنى أن يكون أول حفل لفضل شاكر في مصر تحت إشرافي، لكن لم يتم تحديد موعده بعد كما أشيع".

وأوضح منصور أنه ينتظر إقامة الحفل الذي سيحييه شاكر في المملكة العربية السعودية، على أن يعقد بعدها جلسة رسمية مع إياد النقيب لوضع الترتيبات النهائية للحفل المصري.

في المقابل، أصدرت شركة بنش مارك بياناً رسمياً نفت فيه ما يتم تداوله حول إحياء حفلات فضل شاكر حول العالم، مؤكدة أن الشركة هي الجهة المخوّلة بإطلاق أولى حفلاته بعد عودته، وأن أي إعلان رسمي سيكون من خلال الحسابات الرسمية للفنان أو الشركة المنتجة فقط.

وشدد البيان على ضرورة توخي الحذر من الأخبار والإعلانات المضللة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قد تضلل جمهور الفنان المتشوق لحضور حفلاته.

أخبار ذات علاقة نجل فضل شاكر يوضح لـ"إرم نيوز" حقيقة عودة والده للمسرح

ويعيش فضل شاكر في مخيم عين الحلوة، منذ نحو 12 عامًا، بعد لجوئه عقب ما يعرف بـ "معركة عبرا" العام 2013، وقد سبق أن اعتزل الفن قبل أن يعود لاستئناف نشاطه الفني.

وتشير التقارير الأخيرة إلى سعيه إلى تسوية وضعه القانوني مع القضاء اللبناني، وعزمه تسليم نفسه كخطوة أولى قبل أن تعاد محاكمته.