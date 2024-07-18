كشفت السعودية، عن سعيها لإضافة وسائط نقل جديدة داخل المسجد الحرام، لتسهيل الطواف والتنقل داخل الحرم المكي ذي المساحة الكبيرة.

وقالت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، إنها نظمت ورشة عمل لتحسين تجربة التنقل للطواف والسعي بالمسجد الحرام.

وأضافت الهيئة أن الورشة تهدف إلى تصميم وتنفيذ منظومة تنقل مثالية بالمسجد الحرام، خاصةً لأداء شعيرتي الطواف والسعي، لتقديم تجربة مميزة لأكثر من 7 ملايين مستفيد سنويًّا.

وأوضحت الهيئة أن عددًا من الشركات الوطنية شاركت في الورشة، لتمكينها من الإسهام في تحسين تجربة ضيوف الرحمن.

وأظهرت صور من مقر انعقاد الورشة، عددًا من وسائط النقل في قاعة الاجتماع، وبينها كراسي وعربات كهربائية، دون الكشف عن مواصفات ومزايا تلك الوسائط.

ويتاح للحجاج والمعتمرين والزوار في المسجد الحرام حاليًّا، استخدام بضع وسائط نقل، بينها عربات كهربائية مختلفة الأحجام ومتنوعة عدد الركاب، بجانب السكوتر الكهربائي، والكراسي الشخصية الكهربائية والعادية.

كما بدأ التاكسي الكهربائي عمله التجريبي مؤخرًا في المشاعر المقدسة، على أن يتوسع في نقل الركاب بين المطار والفنادق والمشاعر المقدسة.

ولا تغيب الروبوتات عن الحرم المكي أيضًا، سواء تلك المعنية بتوفير فتاوى دينية، والمخصصة للعمل في مجال النظافة.