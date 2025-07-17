فقد العشرات من أقاربه.. مجد القاسم يروي مأساته في السويداء

أكد الفنان السوري مجد القاسم، المقيم في مصر قبل سنوات طويلة، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، مقتل ما يزيد على 70 شخصًا من أفراد عائلته وأصدقائه وأبناء قريته في الأحداث الدامية التي تشهدها محافظة السويداء، جنوبي سوريا، مُنذ أيام، بين قوات الجيش السوري والأمن الداخلي من جهة، ومجموعات مسلحة من جهة أخرى.

وبين مجد القاسم قائلًا: "فقدت أكثر من 70 شخصًا من أفراد عائلتي وأقاربي في اشتباكات السويداء. مع الأسف أغلبهم من الأطفال الصغار والشيوخ، وتم تدمير الغالبية العُظمى من منازلنا في إحدى قرى محافظة السويداء، خصوصًا منزل العائلة، الذي دُمِّر بالكامل".

وأشار إلى أن أحداث العنف التي شهدتها محافظة السويداء لم تكتفِ فقط بسلب أرواح الضحايا من أفراد عائلته، لافتًا إلى أن منازل الأسرة تعرضت للسرقة قبيل إطلاق الرصاص عليهم".

وقال مجد القاسم: "أُدين كل ما يحدث في السويداء، وبحق الشعب السوري".

وقبل ساعات قليلة، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بقصة فقدان الفنان السوري المقيم في مصر، المطرب مجد القاسم، للعشرات من أفراد عائلته في سوريا، وسط موجة واسعة من التعاطف مع خسارة القاسم الكبيرة، وحالة الحزن التي يعيشها حاليًا على الموت والدمار الذي لحق بأفراد عائلته وأبناء قريته في السويداء.



