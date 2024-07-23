يشهد فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورته الواحدة والثمانين، وذلك ضمن برنامج "أوريزونتي إكسترا" الذي يعرض أحدث اتجاهات السينما العالمية للمواهب الشابة، ليعيد هذا الفيلم السينما المصرية إلى ذاك المهرجان الشهير بعد اثني عشر عامًا من الغياب.

الفيلم الذي كتبه مخرجه المصري خالد منصور بالشراكة مع السيناريست محمد الحسيني، يدور حول الشاب الثلاثيني "حسن" الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة، ويواجه مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد "رامبو" من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قبل "كارم" جار حسن، وجميع أهالي الحي.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من: الممثل عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، سماء إبراهيم، ركين سعد، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.

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وحصل الفيلم، مؤخرًا، على جائزة خدمات الهوية البصرية في الدورة الخامسة من أيام عمان لصناعة السينما وسوق عمان للمشاريع، كما نال عدداً من منح الإنتاج من بينها منحة إنتاج صندوق البحر الأحمر السينمائي لدعم الأفلام، ومنحة إنتاج الأفلام الروائية الطويلة للصندوق العربي للثقافة والفنون آفاق، ومنحة الإنتاج السينمائي من المنظمة الدولية الفرانكفونية.

في السياق ذاته، حصل سيناريو الفيلم على عدد من منح التطوير من بينها منحة تطوير الأفلام الروائية الطويلة من الصندوق العربي للثقافة والفنون آفاق، وبرنامج تطوير الأفلام الفرنسي، وملتقى بيروت السينمائي لتطوير ودعم الأفلام، وورشة تطوير الأفلام السينمائية التي نظمتها الهيئة الملكية الأردنية، وغيرها، إضافة إلى نيله جائزتي تطوير من منصة الجونة السينمائية.

يذكر أن هذا الفيلم هو الروائي الطويل الأول لمخرجه خالد منصور بعد أن قدم عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية.