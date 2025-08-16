احتجاجات مطالبة بكشف حقيقة وفاة الطبيبة العراقية "بان زياد"

تشهد قضية الوفاة الغامضة والمثيرة للجدل، للطبيبة العراقية الشابة، بان زياد، تطورات متسارعة، حيث نظم محتجون وقفة ميدانية في بغداد هي الأولى في العاصمة، بينما أوقفت المحكمة أول متهم في القضية.

واستجاب العشرات لدعوات تنظيم وقفة احتجاجية في ساحة التحرير الشهيرة في العاصمة بغداد، وتجمعوا اليوم السبت، حاملين لافتات تدعو لكشف ملابسات الوفاة، ومشككين في انتحار "بان" الذي تتمسك به عائلتها.

وحمل مشاركون في الوقفة، من الجنسين، يمثلون منظمات مدنية نسائية واجتماعية، صورًا للطبيبة العشرينية الراحلة وأخصائية الطب النفسي المعروفة في مواقع التواصل الاجتماعي، وعبارات تعاطف مع قضيتها.

ومن المقرر أن تشهد مدن عراقية أخرى وقفات مماثلة، بينها مدينة الحلة التي دعت فيها إحدى المنظمات لوقفة تضامنية مع قضية الدكتورة بان، مساء اليوم السبت، في إحدى حدائق المدينة.

وفي سياق التحقيق الرسمي في القضية، قالت القناة العراقية التلفزيونية الرسمية، إن محكمة تحقيق البصرة الثالثة أوقفت أحد المتهمين خلال التحقيق في القضية، وتدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي وعدد من إفادات الشهود.

وأضافت القناة الحكومية أن المحكمة تنتظر تقرير الطب العدلي لمعرفة الأسباب الحقيقية لوفاة الطبيبة يوم 4 آب/ أغسطس الجاري، في منزلها بمدينة البصرة، بعد شكوك واسعة في مزاعم انتحارها كما يقول والداها، بينما يشكك زملاؤها من كونها كانت تعاني من ضغوط أو مشاكل نفسية.

وفي سياق تفاعل القضية في الأوساط السياسية، وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بمتابعة التحقيق في القضية بشكل دقيق وسريع، وإبعاد التحقيق عن أي محاولات للاستثمار السياسي وإعلان النتائج أمام الرأي العام، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وكان السجال والجدل حول القضية في الأيام الماضية، قد شهد ربط وفاة الطبيبة بقضية قتل منفصلة، وأنها تعرضت للقتل الانتقامي بسبب تشخيصها لحالة أحد الأشخاص، ما تسبب بصدور حكم إعدام بحقه.

أخبار ذات علاقة تأبين مؤثر لطبيبة عراقية شابة ماتت في ظروف غامضة (صور)

لكن دائرة صحة البصرة نفت تلك الرواية بشكل كامل، وقالت إن "بان" لم تكن ضمن لجنة لفحص السلامة العقلية والنفسية للمتهم "ضرغام عبد السالم نعمة".

وأدانت محكمة عراقية قبل نحو شهر، نعمة، وهو شقيق زوجة محافظ البصرة، أسعد العيداني، بقتل زميلته الأستاذة الجامعية سارة العبودة، في جريمة صادمة وقعت العام الماضي، وحكمت عليه بالإعدام شنقًا.

وكان من شأن تشخيص حالة القاتل بأنه غير سوي نفسيًا أن يخفف من الحكم الصادر ضده في الغالب، لكن دائرة صحة البصرة نفت بشكل قاطع أن تكون الطبيبة "بان" ضمن لجنة فحص السلامة النفسية له.

وقالت وسائل إعلام عراقية، إن محافظ البصرة، العيداني، وجّه برفع دعوى قضائية ضد النائبة السابقة رحاب العبودة، بتهمة نشر أخبار كاذبة تتعلق بقضية وفاة الطبيبة، على خلفية تصريحات تلفزيونية ومنشورات حول ربطها لمقتل "بان" بقضية شقيق زوجته "نعمة".

وتحولت وفاة "بان"، لقضية رأي عام في مدينتها البصرة، وسرعان ما انضم إليها عراقيون من مختلف أنحاء البلاد، وبينهم نواب في البرلمان، للتشكيك في رواية انتحارها والمطالبة بتحقيق مستقل في تهمة قتل بعد مقطع فيديو لجثتها في المستشفى وقد تضررت بشكل كبير من جروح عميقة.