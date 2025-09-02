ابتكار علاج مزعوم للسرطان يثير السخرية في سوريا (صور)

تعرضت وزارة التجارة وحماية المستهلك في سوريا، لانتقادات واسعة، حضرت فيها السخرية بعد إعلانها عن ابتكار علاج مزعوم لمرض السرطان.

وعرضت الوزارة عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك"، ما قالت إنه "مستخلص حيوي يُعالج السرطان وأمراضا فيروسية أخرى بنجاح".

وقالت وزارة التجارة إن المستخلص أثبت فعاليته أولاً في علاج الطيور المصابة بأمراض فيروسية خطيرة لا علاج معروفا لها عالمياً، ثم تم تطبيقه على مرضى السرطان.

وأضافت الوزارة أن المستخلص حقق نتائج مدهشة على مرض السرطان وأنقذ حياة العديد منهم، على حد وصفها.

كما أشارت الوزارة إلى أن المستخلص ساهم في شفاء عدد كبير من مرضى فيروس كورونا بنسبة نجاح عالية.

وجرى عرض المستخلص في معرض دمشق الدولي المقام حالياً، قبل أن تعلن وزارة التجارة عنه، وتتلقى سيلاً من الردود المشككة والساخرة.

وكتب أحد المدونين السوريين، معلقاً على منشور الوزارة: "بدنا نغير اسم الوزارة حماية المستهلك لوزارة حمايتك من سرطان ووزارة الصحة لوزارة عشنا وشفنا، المهم يعني هاد الدواء 3ب 1 سرطان فيروسات كورونا حتى اذا كنت حميماتي بيشتغل للستاتي".

وقال مدون آخر مشككاً: "وين الدراسات السريرية وأرقام المرضى اللي طابوا؟"، فيما علقت مدونة ثالثة: " من المفروض الإضاءة أكثر على هذا المستخلص الحيوي، ومن هو صاحب هذا الابتكار والجهة الراعية له، وإلى أي مرحلة وصل في البحث، والزمن المفترض لطرحه في الأسواق الداخلية السورية والخارجية العالمية".

ولم تعلق وزارة الصحة على الجدل الذي تسبب به الإعلان عن العلاج المزعوم للسرطان عبر وزارة التجارة، وما إذا كان المستخلص العلاجي مرخصاً ومتوفرا في الأسواق.